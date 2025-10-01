Le ultime performance dell'Orchestra da Camera

L’Orchestra da Camera di Lucera continua il suo percorso artistico e formativo, immerso nella realtà territoriale in cui opera. Il prossimo appuntamento con una sua esibizione è per oggi alla Residenza Socio-Assistenziale “Dott. Michele Darco”, con un concerto animato dai Solisti e dedicato agli ospiti della struttura in occasione della Festa dei Nonni. L’iniziativa, dal titolo “Note Senza Tempo”, nasce dal desiderio di regalare momenti di gioia, emozione e condivisione attraverso la musica, ponte ideale tra generazioni, rappresentando un omaggio agli anziani, custodi di storie e radici, con la forza senza tempo delle note.

Nelle ultime settimane la formazione si è spostata in tutta la provincia, per esempio a San Giovanni Rotondo, in occasione della veglia di preghiera per la 24esima festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. La notte del 23 settembre, l’Orchestra ha accompagnato, sotto la direzione del maestro Antonio Claudio Bonfitto, il Coro Polifonico “Te Deum Laudamus” di San Marco in Lamis durante la celebrazione eucaristica.

“E’ stata un’esperienza intensa e profonda che ci ha permesso di unire le nostre note al canto della comunità, in un’atmosfera di fede e raccoglimento”, hanno detto i dirigenti del sodalizio.

Sabato scorso, invece, al Castello Maresca di Serracapriola è andato in scena il secondo appuntamento della rassegna "Risonanze barocche". Il concerto stavolta si è inserito nell’ambito del progetto “Radici e Ali” della Regione Puglia, in collaborazione con l’Associazione Mozart di Torremaggiore e Omnibus di San Paolo Civitate. La performance è avvenuta in un’ala dell’edificio che sarà destinata a divenire museo multimediale e il cortile e altri spazi del maniero unico nel suo genere, continueranno, con la musica e con la realizzazione di numerosi altri eventi culturali, a raccontare di arte e di bellezza. Tutte le iniziative sono intraprese della stessa famiglia Maresca che da sempre, ma in modo incalzante ormai dal 2012, con impegno, passione e dedizione si sta dedicando senza sosta ad importantissimi lavori di restauro, di studio, di recupero e valorizzazione della struttura, per favorirne la fruizione di tutti gli ambienti.

Il pubblico ha vissuto un viaggio emozionante tra le musiche di Cimarosa, Paisiello e Pergolesi, dirette dal maestro Antonio Pio Russo e rese ancora più suggestive dalle voci intense e raffinate del soprano Carmen De Pasquale e del mezzosoprano Federica Coco.

