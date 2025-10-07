La Shooting House del Tsn di Lucera

La storia del Tiro a Segno Nazionale a Lucera risale addirittura a due secoli fa, visto che la sua fondazione è datata 1883. La sua sede è stata per 110 anni nella attuale “Zona 167”, lungo Viale Michelangelo, poi dal 1993 al 2015 si è spostata sulla SP.5 in quello che si chiamava Boschetto Cavalli, e negli ultimi dieci anni opera nella vicina SP.6, nei pressi della Zona Asi.

C’è stato un periodo in cui le sezioni di Capitanata erano diverse, oggi invece sono solo tre, con l’aggiunta di Foggia e Candela, mentre in Puglia sono in tutto sedici.

Ad animare le attività degli ultimi decenni di quella lucerina è Michele Favilla, il quale ha creato un complesso polivalente che conta due stand, uno al chiuso fino a 10 metri e un altro all’esterno della lunghezza di 15, oltre a un’attrezzata aula per la teoria e la formazione di chi intende maneggiare un’arma o vuole innalzare il livello delle proprie conoscenze, grazie a istruttori e formatori inseriti nell’organico tecnico e dirigenziale della sezione che possono insegnare anche a usare correttamente numerosi strumenti di difesa, perfino lo spray al peperoncino.

Naturalmente i primi utenti sono gli operatori professionali (guardie giurate o detentori di porto d’arma da difesa) e gli appartenenti alle forze dell’ordine per il loro addestramento periodico istituzionale, oppure gli appassionati e praticanti del tiro sportivo, con un’utenza che supera la provincia di Foggia per allargarsi a quelle di Campobasso e Benevento.

Da sabato scorso l’impianto lucerino ha aperto una nuova importante struttura che rappresenta un unicum in Puglia e una rarità sul territorio nazionale. È una vera e propria “Shooting House”, riservata ai professionisti del settore, con la ricostruzione di ambienti reali (tra porte, pareti, finestre e angoli segreti) e situazioni virtuali con cui migliorare il proprio addestramento tattico e operativo. In circa 130 metri quadri appositamente dedicati, sono state allestite svariate situazioni imprevedibili con cui cimentarsi in modalità diurna ma anche nella completa oscurità, agendo con armi non da fuoco ma perfettamente identiche a quelle già in dotazione ai singoli Corpi. E quindi si può imparare a usare correttamente una torcia o apprendere la giusta tecnica per cambiare mano e impugnatura, oppure agire in coppia per bonificare un luogo chiuso, o magari dover affrontare l’assalto di un uomo armato di coltello con cane aizzato, tutto con l’ausilio di schermi, luci, suoni e dispositivi che ricorrono anche al laser, con la programmazione di software speciali importati dalla Scandinavia e affidata a un validissimo collaboratore. Nello stesso impianto ci si può esercitare pure nell’utilizzo della pistola taser, sempre con la disponibilità degli ultimi ritrovati tecnologici in materia.

Insomma, un luogo dove armi e munizioni vengono usate per imparare ad adoperarle bene, peraltro gestite con protocolli di sicurezza di primo livello, una vera e propria ossessione per Favilla, allievo di Chuck Taylor con un passato da militare e oggi istruttore dei formatori dell’Unione Italiana Tiro a Segno.

“Abbiamo cercato di portare qualcosa di nuovo e utile sul territorio – ha riferito – con un investimento che promette di alzare il livello della cultura del tiro e delle armi. Siamo sicuri che questa iniziativa ci darà soddisfazioni e abbiamo fortemente voluto intitolarlo alla memoria di Marte Zanette”.

Marte Zanette è stato uno dei più importanti istruttori italiani di tiro operativo, morto per un malore in New Mexico nel 2009 mentre era impegnato in una competizione western di cui era tra i massimi esperti. La sua attività teorica e pratica ha avuto grande incidenza didattica nella formazione professionale del settore. Alla cerimonia sono stati presenti anche i familiari dell’ex esponente della polizia di Stato originario del Veneto, una rappresentanza dei carabinieri e della Terza Regione Aerea, il sindaco Giuseppe Pitta e i rappresentanti di alcune sezioni pugliesi e i vertici regionali dell’Unione Italiana Tiro a Segno, con in testa il presidente Mario Tarricone.

Nell’occasione è intervenuto anche Costantino Vespasiano, presidente nazionale dell’Uits fino a febbraio scorso, quando la federazione è stata commissariata e ora è in attesa dell’indizione delle nuove elezioni.

“Questa è una piccola sezione ma che ha mostrato la capacità di rinnovarsi ed evolversi, grazie allo sforzo di alcuni appassionati – ha commentato al termine della cerimonia – e un presidio di questo tipo in un territorio periferico come questo assume ancora più valore, perché rappresenta assolve un doppio ruolo: c’è la sua funzione istituzionale per conto dello Stato, visto che qui si impara il maneggio delle armi e vengono offerti elementi di aggiornamento fondamentali, ma secondo me è più importante la seconda, legata direttamente alla pratica sportiva con la quale non si viene a sparare ma a tirare, nell’ambito di una disciplina realmente inclusiva perché privilegia gli aspetti mentali, il controllo di sé stessi e delle proprie emozioni, e non fisici, quindi aperta anche ai disabili. Io credo di dover sottolineare il suo valore altamente educativo, specie le giovani generazioni che hanno bisogno di punti di riferimento, e qui li trovano sia tecnici che comportamentali”.

Riccardo Zingaro