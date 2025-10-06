Grosso pino si abbatte su un'auto

Ancora una volta si può parlare di tragedia solo sfiorata. Anche se da diverso tempo mancava nella cronaca di Luceraweb la caduta di un albero come quello di oggi pomeriggio che ha ceduto alla furia del vento. All’incrocio tra Via Campanile e Via Lombardi un grosso tronco senza più chioma e foglie si è abbattuto al suolo, finendo su un’automobile parcheggiata a poca distanza. Lo schianto ha sfondato la capote del veicolo all’interno del quale per fortuna non c’era nessuno.

La storia di quel pino però non è come le altre, perché nel programma comunale di rimozione di piante pericolanti era inserita anche quella fino dal 2022, ma l’operazione venne interrotta dopo la sfrondatura dei rami superiori, perché un residente delle vicinanze si frappose fisicamente agli operai che a febbraio di quell'anno stavano per completare il taglio. L’uomo ritenne che all’epoca l’albero fosse sano e forte, e riuscì a dissuadere il personale che poi effettivamente non è più tornato a svolgere un’opera oggi completata dal vento.

Red.