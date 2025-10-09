Via alle vaccinazioni per tutte le età

È partita ieri in tutta la Puglia, la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, che comprende anche la protezione anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, conosciuto popolarmente come “fuoco di Sant’Antonio”. È possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta, in tutti i centri vaccinali delle Asl e nelle farmacie aderenti.

La vaccinazione resta la forma più efficace di prevenzione contro l’influenza e le sue complicanze, che possono interessare non solo il sistema respiratorio ma anche altri organi e apparati. Per garantire una copertura capillare e tempestiva, la Regione ha acquistato un milione di dosi di vaccino antinfluenzale e che sta distribuendo. Viene offerto gratuitamente e in via prioritaria alle persone più esposte o fragili: over 60, donne in gravidanza o nel periodo post partum, bambini tra i sei mesi e i sei anni, persone affette da patologie croniche o condizioni che aumentano il rischio di complicanze, ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie, familiari di persone a rischio e categorie professionali come operatori sanitari, studenti dell’area sanitaria e veterinaria, lavoratori dei servizi essenziali, allevatori e veterinari. I medici valuteranno inoltre eventuali ulteriori situazioni di rischio che meritano protezione. In occasione della vaccinazione antinfluenzale, è fortemente raccomandato effettuare anche i vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, soprattutto per le categorie per le quali sono particolarmente indicati.

Anche per la stagione 2025-2026, inoltre, la Regione conferma la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale, principale causa di bronchiolite e polmonite nei bambini sotto l’anno di età. Introdotto con successo lo scorso anno, il programma di immunizzazione ha già dimostrato la sua efficacia nel ridurre in modo significativo le forme gravi e i ricoveri ospedalieri nei lattanti. L’anticorpo monoclonale è un farmaco innovativo e sicuro, che garantisce una protezione immediata e duratura per tutto il periodo epidemico con una sola somministrazione. La campagna è attiva fino al 31 marzo 2026 e riguarda tutti i neonati nati e che nasceranno tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. L’immunizzazione sarà eseguita nei reparti di Neonatologia pubblici e privati accreditati, nei centri vaccinali delle Asl e negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Il VRS circola prevalentemente tra ottobre e marzo e rappresenta una delle principali cause di infezioni respiratorie acute nei bambini molto piccoli.

