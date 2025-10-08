I migliori barmen passati dalla Capitanata

Per la prima volta, l’ABI Professional – Associazione Barmen Italiani – ha fatto tappa in provincia di Foggia, scegliendo il Grand Hotel Vigna Nocelli di Lucera come cornice per un evento che ha unito professionisti affermati e giovani promesse del bartending. La giornata ha ospitato il Concorso Regionale Intersezionale e ha segnato il debutto assoluto del Memorial Umberto Caselli, dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri.

L’atmosfera è stata carica di entusiasmo e competizione, con momenti di formazione e confronto che hanno coinvolto sia i barman esperti che gli allievi alle prime esperienze. Dopo le masterclass mattutine, le gare hanno messo alla prova tecnica, creatività e capacità di abbinamento gastronomico, decretando i vincitori che rappresenteranno le rispettive regioni alla Finale nazionale di Saint-Vincent, in programma dall’11 al 13 novembre.

Per la Puglia, il primo posto nel Concorso ABI è andato a Gaetano Cutrignelli di Bari, seguito da Pino Corso di Vieste. Nelle Marche, a distinguersi è stata Elisa Lodde, unica donna in gara, che ha conquistato il gradino più alto del podio davanti a Yuri Scarponi.

Nella Vergnano Challenge, competizione dedicata ai cocktail a base di caffè, Corso ha ottenuto il primo posto per la Puglia, mentre Francesco Loconte di Lucera si è classificato secondo. Loconte ha brillato anche nel Concorso Umberto Caselli, dove ha conquistato il primo posto assoluto, oltre ai riconoscimenti per la miglior tecnica e il miglior pairing. Nelle Marche, Lodde ha primeggiato nella categoria tecnica.

Il Premio Umberto Caselli ha visto, per le Marche, la vittoria di Alessandro Bonventi, seguito da Scarponi. Bonventi si è aggiudicato anche il titolo di Miglior Finger Food.

Grande attenzione è stata riservata alla prima edizione del concorso dedicato agli Istituti Alberghieri, che ha coinvolto studenti provenienti da Lucera, Foggia, Vieste e Altamura. I ragazzi si sono cimentati nella creazione di cocktail sparkling abbinati a finger food, dimostrando talento e passione. A vincere il Memorial Umberto Caselli è stata Chiara Salierno, dell’Istituto Einaudi-Grieco di Foggia, accompagnata dal professor Vincenzo Petrillo. Secondo nella categoria Cocktail sparkling e primo come Miglior Tecnica si è classificato Daniele Diggiosa dell’IP “De Nora – Lorusso” di Altamura. Infine, terzo posto per Lucia Monticelli, dell’Ipssar Ruggiero Bonghi di Lucera.

L’intera manifestazione è stata ideata e organizzata da Francesco Loconte, vicecoordinatore ABI Puglia e vincitore del Concorso Nazionale Umberto Caselli 2024, con il supporto del coordinatore regionale Vito Caputo. Loconte ha espresso profonda soddisfazione per il successo dell’iniziativa, sottolineando l’importanza della partecipazione degli Istituti Alberghieri e il valore simbolico di dedicare il concorso al fondatore dell’associazione: “Questa giornata rappresenta un passo fondamentale per la crescita dell’ABI Professional in Puglia. Grazie alla fiducia del mio collega Caputo, possiamo continuare a investire nelle nuove leve del bartending. Dedicare questo concorso a Umberto Caselli è per noi motivo di grande onore”.

Anche i coordinatori regionali hanno condiviso il loro entusiasmo. Roberto Liuti, per le Marche, ha sottolineato il clima positivo e la bellezza della location: “Ci siamo divertiti, ed è questo il nostro obiettivo: ritrovarci insieme, sorridenti e allegri”.

Caputo ha invece evidenziato il valore formativo dell’evento: “Per la prima volta in Puglia abbiamo ospitato studenti degli alberghieri. Al di là dei premi, ciò che conta è il confronto, l’esperienza e la possibilità di crescere accanto ai professionisti”.

Il successo dell’iniziativa ha messo in luce la forza delle collaborazioni tra territori, scuole e professionisti, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e costruire nuove prospettive per il futuro del settore.

