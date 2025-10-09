Il Rotary sostiene un giovane laureato

Arriva dai Rotary Club di Puglia e Basilicata un’importante iniziativa per avvicinare i giovani laureati al mondo del lavoro e alle realtà imprenditoriali più virtuose del Sud Italia. Dal 4 all’8 novembre si svolgerà un percorso formativo intensivo e il sodalizio di Lucera, presieduto da Michele Schiavitto, parteciperà selezionando uno dei 30 giovani di eccellenza che prenderanno parte al progetto, nella fascia d’età tra i 24 e i 30 anni. L’obiettivo è quello di offrire loro un’opportunità concreta di crescita personale e professionale, mettendoli in contatto diretto con ceo, top manager e leader di impresa attivi nei mercati locali e internazionali.

Il programma prevede una serie di momenti formativi e soprattutto esperienze direttamente sul campo, presso aziende, studi professionali ed enti pubblici. I partecipanti avranno così la possibilità di scoprire da vicino realtà imprenditoriali di eccellenza e valorizzare le proprie competenze, anche in ottica di future collaborazioni. Infatti, le aziende coinvolte potranno proporre, in base alla coerenza dei profili, stage, tirocini curricolari e persino percorsi di dottorato di ricerca. Tutte le spese dello stage saranno a carico del Rotary Club di Lucera.

“Vogliamo così confermare l’impegno del nostro Club per la crescita dei giovani talenti del territorio – ha riferito Schiavitto - con la promozione del merito e lo sviluppo delle comunità locali”.

Chi desidera candidarsi può inviare il proprio curriculum vitae a lucerarotaryclub2120@gmail.com entro il 19 ottobre. La commissione guidata dal socio Francesco Pio Affatato, procederà poi alla scelta del profilo.

