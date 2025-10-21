Lucera di corsa nel week-end

Nell’ultimo week-end di ottobre Lucera andrà realmente di corsa, perché è in programma un doppio appuntamento organizzato e promosso dalla Running Academy, società sportiva che si cimenta sia nell’allestimento di eventi che nella crescita di giovani atleti.

E infatti sabato mattina tornerà il “Rainbow Young Run”, competizione di velocità e mezzofondo in Villa comunale aperta agli alunni delle scuole medie e superiori di Lucera e di alcuni istituti dei Monti dauni, meeting ormai fisso della competizione lucerina. Ovviamente suddivisi in fasce d’età, ci saranno gare sui 100 metri piani, ma anche nei 600, 800, 1.000 e 1.500 metri, quest’ultima distanza solo per i più grandi del secondo grado.

Domenica mattina, dalle 9.30, invece, spazio e strada al settimo “Trofeo Lucera Città d’Arte - Memorial Antonio Rinaldi”, valevole come 11esma tappa del circuito provinciale “Capitanata Terra dell’Atletica 2025” e campionato provinciale Master.

La gara si svilupperà sul confermatissimo percorso urbano di 10 chilometri che toccherà Piazza Duomo con la cattedrale, l’anfiteatro romano, la basilica di San Francesco, e la fortezza svevo-angioina, con passaggi a carattere turistico e panoramico in buona parte del centro storico. Partenza e arrivo fissati in Villa comunale dove sono annunciati circa 400 atleti in rappresentanza di numerose società provenienti anche fuori dalla Puglia.

Il tragitto sarà gestito dalla polizia locale, in collaborazione con alcune associazioni cittadine di volontariato, con l’individuazione di questo itinerario: Viale Libertà, Via Falcone e Borsellino, Viale Caduti di Nassiriya, Piazza Matteotti, Viale Libertà, Viale Lastaria, Viale Dante, Viale 8 Marzo, Viale Porte Antiche, Viale Papa Giovanni Paolo II, Via Diomede, Viale Augusteo, giro Anfiteatro (senso antiorario), Viale Augusteo, Via Cacciatore, Via Grieco, Piazza Martiri di via Fani, Via Spagnoletti Zeuli, Via dei Giardini, Via Zuppetta, Via San Francesco, Piazza del Carmine, Piazza Oberdan, Via Schiavone, Piazza Salandra, Via d’Angiò, Piazza Duomo, Piazza Nocelli, Via Zuppetta, Piazza Tribunali, Via Di Giovine, Via Federico II, Piazza Matteotti, Via Indipendenza, Via Suburgale Castello, Viale Castello, Piazza Matteotti, Via Caduti di Nassiryia, Viale Falcone e Borsellino, Viale Libertà, visibile anche in un apposito video esplicativo.