La graduatoria regionale per i giovani agricoltori

È stata approvata dalla Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l‘Agricoltura la graduatoria delle istanze pervenute per l’avviso pubblico relativo alla Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, annualità 2025 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

La copertura finanziaria iniziale di 14 milioni di euro è stata incrementata, fino a completamento delle istanze ammissibili all’istruttoria tecnico-amministrativa.

“Sarà possibile andare oltre la 251esima posizione in graduatoria e consentire l’opportunità del primo insediamento per tutti gli ammessi, fino alla posizione 560 - ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – per cui confido che i progetti ammessi all’istruttoria tecnico-amministrativa siano realizzati con successo, contribuendo a rafforzare il tessuto agricolo pugliese e offrendo opportunità occupazionali importanti nei nostri comuni. L’approvazione della graduatoria rappresenta un passo concreto verso il sostegno ai giovani che vogliono avviare un’attività agricola innovativa sul nostro territorio. Con questa misura intendiamo non solo favorire il ricambio generazionale, ma anche promuovere forme di imprenditoria sostenibile, che rispettino l’ambiente e valorizzino le specificità del nostro territorio rurale.

La graduatoria del provvedimento (DDS n. 664 del 18.09.2025), è disponibile a questo link