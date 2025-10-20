Altri 10 milioni per anziani, disabili e minori

La Regione Puglia ha stanziato risorse aggiuntive per i Buoni Servizio Anziani e Disabili e per i Buoni Servizio Minori.

Nel primo caso, sono stati destinati 2,5 milioni di euro in più, che si aggiungono ai 35 milioni già previsti. In questo modo tutte le domande ammissibili presentate nella prima finestra 2025/2026 riceveranno il sostegno previsto.

Nel secondo caso, rivolto alle famiglie pugliesi che accedono ai servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, è stato disposto un incremento di 7,5 milioni di euro. Questo rifinanziamento garantirà la copertura per tutte le oltre 8 mila domande presentate dalle famiglie per l’annualità 2025/2026, con un fabbisogno complessivo di oltre 42 milioni di euro.

Red.

