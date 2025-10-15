Da lunedì meno pressione idrica

C’è sempre meno acqua negli invasi e allora Acquedotto pugliese ha deciso di adottare nuove misure, dopo quelle già introdotte l’anno scorso: da lunedì 20 ottobre ci saranno ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete.

“La situazione è critica – hanno fatto sapere da Bari - e nonostante le azioni già messe in campo, è necessario il contributo di tutti: bisogna continuare a contenere il più possibile i consumi e tutelarsi con l’autoclave. L’obiettivo è allontanare il rischio di emergenza idrica, che comporterebbe restrizioni più dure come le turnazioni nell’erogazione. Con i livelli attuali di prelievo (irriguo e industriale oltre quello per usi civili) e con i regimi di precipitazioni e temperature registrati ad oggi e che, sulla base delle più recenti previsioni, sono confermate per l’immediato futuro, l’acqua a disposizione per il potabile è sufficiente a coprire l’intero fabbisogno garantito fino a gennaio. Le nuove riduzioni di pressione, insieme al risparmio di ognuno, possono allontanare questa scadenza, nell’auspicio di un miglioramento della tendenza climatica”.

Sebbene a Occhito ci sia più acqua rispetto a dodici mesi fa (45 milioni di metri cubi a fronte dei 33 dell’anno scorso nello stesso giorno) mentre gli altri di Capitanata sono sostanzialmente vuoti, la situazione di forte criticità per l’acqua potabile in Puglia è ormai conclamata: l’Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha portato il livello di severità idrica al massimo. Le scarse piogge degli ultimi mesi non sono bastate a risollevare le fonti, già indebolite da quasi due anni di crisi continua. Oggi la disponibilità delle sorgenti è inferiore del 28% rispetto alla media dell’ultimo decennio e da queste dipende quasi un terzo dell’acqua potabile distribuita da Aqp. Ancora più critica la situazione degli invasi, che garantiscono i restanti due terzi del fabbisogno idrico: le loro riserve sono crollate del 61%. E meno della metà di quest’acqua è effettivamente destinata all’uso potabile, il resto viene assorbito da usi irrigui e industriali. Su queste risorse gravano inoltre i prelievi interregionali (Campania e Basilicata oltre alla Puglia), un elemento che limita ulteriormente l’acqua disponibile.

Lo scenario climatico futuro non promette miglioramenti: secondo i modelli previsionali, da qui alla prossima primavera sono attese temperature sopra la media e precipitazioni scarse. Le uniche piogge davvero utili all’approvvigionamento sono quelle che cadono fuori regione, nelle aree di alimentazione di invasi e sorgenti. Se le tendenze attuali saranno confermate, il 2026 rischia di essere il terzo anno consecutivo di crisi idrica, con sempre meno acqua potabile disponibile.

La Puglia e i comuni campani gestiti da AQP finora sono riusciti a resistere a questa crisi idrica, iniziata nel 2024, senza interruzioni al servizio, in controtendenza rispetto alle sofferenze registrate da ampie aree del Sud Italia. Quella attuale è la quarta crisi idrica che colpisce la Puglia da inizio millennio, una delle più severe.

