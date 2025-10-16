Slancio internazionale per il Convitto Bonghi

L’anno scolastico del Convitto nazionale Bonghi è iniziato di slancio, affiancando alla didattica tradizionale numerosi percorsi di approfondimento che sfruttano le risorse messe a disposizione dell’Unione Europea.

Si comincerà con un Percorso di Orientamento e Competenze, grazie al quale alunni e docenti, dopo sessioni in aula, offriranno le proprie esperienze ad alunni di altre scuole, al fine di promuovere la bontà della formazione fornita dall’istituto. Sarà l’occasione per approfondire alcune tematiche legate anche a “Lucera Capitale regionale della cultura” ma anche di realizzare nuovi materiali per l’orientamento. Con il Poc “Piano Estate”, invece, gli alunni approcceranno nuovi orizzonti educativi grazie ad esperti del settore che forniranno competenze utili per la prosecuzione degli studi o addirittura opportunità lavorative nuove. Le tematiche spaziano dalla grafologia alla fotografia, dalla sana alimentazione alla conduzione di droni, dall’accoglienza turistica e sala alla cucina. Infine un terzo progetto di ampia portata vedrà gli alunni del protagonisti in Italia e all’estero con esperienze di percorsi di alternanza scuola-lavoro in Trentino alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La stessa iniziativa prevede ulteriori esperienze a Palermo nel nome della cucina ai tempi di Federico II, oppure in Germania, a Berlino, e in Portogallo, a Lisbona.

E poi si aggiungeranno ulteriori percorsi finanziati dal Pnrr “Agenda Sud” per il quale il Bonghi si è già classificato in posizione utile nella graduatoria pubblicata dall’Autorità di Gestione “Pnrr Futura”.

“E’ la scuola che vogliamo, dinamica e piena di opportunità per i nostri ragazzi che già in passato, grazie a esperienze di questo tipo, hanno saputo cogliere opportunità lavorative di prim’ordine – ha commentato la rettrice Antonella Falco – ed è questo che una scuola superiore deve fare, ed è questo che facciamo tutti i giorni”.

La segreteria sta già lavorando per approntare i bandi che saranno pubblicati a breve, al fine di reclutare esperti e tutor idonei ad accompagnare gli allievi nei vari percorsi che, in alcuni casi, come le esperienze Pcto, si protrarranno per tre settimane.

