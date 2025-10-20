Fiscalità agevolata per salvare i piccoli Comuni

Un freno allo spopolamento con una doppia attrattiva: la detassazione delle pensioni per chi si trasferisce in un piccolo Comune e fiscalità agevolata per le imprese che investono nelle aree interne.

La proposta arriva dal sindaco di Celenza Valfortore, l’imprenditore edile Massimo Venditti, e sostenuta dai colleghi dei Monti dauni, Molise e Campania, ed è stata inviata ai parlamentari, affinché diventi base per un disegno di legge nazionale.

“Niente tasse sulle pensioni per attrarre cittadini dall’estero – ha detto – e ripopolare e dare impulso all’economia delle aree interne. Il Portogallo lo ha fatto, e da qualche tempo ci stanno provando Albania e Slovacchia. E se il Governo italiano lo volesse, potrebbe diventare realtà anche nei nostri borghi. Quei regimi fiscali agevolati hanno incentivato nuovi residenti detassando le pensioni di cittadini stranieri. La proposta prevede la detassazione anche per emigrati, oggi in pensione, che intendono tornare a vivere nella quiete di un piccolo Comune. Parallelamente, l’agevolazione fiscale dovrebbe essere estesa alle imprese che investono nelle aree interne, riducendo o abolendo l’Iva.

Per Venditti, quello che serve è un intervento strutturale sul sistema fiscale che possa incidere sull’economia e sul tessuto sociale fino ad innescare un cambiamento: “La fiscalità agevolata renderebbe economicamente conveniente fare impresa dalle nostre parti. Si creerebbero nuovi posti di lavoro e si colmerebbe il gap di competitività dovuto alla distanza dalle grandi vie di comunicazione. E poi, chi, qualche decennio fa è emigrato, avrebbe tutto l’interesse a tornare con una pensione detassata, senza contare che vivrebbe nella dimensione umana, accogliente e tranquilla che caratterizza la vita di un piccolo paese. Penso a nuovi residenti, magari provenienti dai grandi centri urbani dove la vita è sempre più costosa, caotica ed esposta alla criminalità. L’aumento della popolazione, anche anziana, avrebbe riflessi sull’economia e il tessuto sociale: più gente che acquista nel piccolo negozio; più conti correnti nell’ufficio postale; più pazienti per il medico di famiglia; più colazioni al bar, più pane da vendere, più lavoro per artigiani, manodopera per le aziende, e creazione di servizi. La ricaduta sarebbe notevole, perché il negozio, oggi a rischio chiusura, riprenderebbe vitalità, e i servizi oggi cancellati o ridotti al minimo verrebbero potenziati. Ci sarebbe speranza e nuova luce. Anche le scuole si salverebbero. Non possiamo permetterci di aspettare ancora. Serve agire subito, con misure concrete per invertire il declino demografico e salvare i nostri borghi dall’estinzione. Negli ultimi anni, nonostante gli interventi introdotti dal Governo, lo spopolamento continua a colpire duramente. A Celenza nascono in media quattro bambini all’anno e muoiono circa quaranta persone. Se non interveniamo subito, resteremo in pochi.

Venditti ha anche spiegato che la fiscalità agevolata non si applicherebbe indistintamente a tutti i Comuni delle aree interne, ma solo a quelli che rispondono a criteri oggettivi come: collocazione in aree economicamente fragili e altitudine minima di 450 metri sul livello del mare.

“Applicando questi parametri – ha concluso Venditti – si potranno individuare i paesi che, realmente, necessitano di un sostegno urgente. È una proposta che nasce dal basso, dall’esperienza quotidiana di chi vive e amministra nei piccoli comuni. Vuole essere un contributo concreto per il futuro delle aree interne italiane, pensato per far tornare vita, lavoro e speranza nei nostri centri”.

Red.