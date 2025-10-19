Gli annunci di lavoro dai Centri per l'Impiego

Sono 1.086 i profili richiesti dalle aziende gestite dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di Arpal Puglia, tra cui spicca il settore “Costruzioni, impianti ed immobiliare”. È quanto emerge da Workup, report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri delle tre province.

Nella nuova edizione si evidenziano i seguenti dati occupazionali:

- Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 285.

- Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 194.

- Servizi turistici, culturali e ristorazione: 164.

- Servizi socio-sanitari ed educativi: 97.

- Industria, Produzione, Metalmeccanico:75.

- Servizi ludico-ricreativi, Intrattenimento, Arte, Sport: 73.

- ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 67.

- Logistica, Trasporti, Magazzini: 66.

- Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 49.

- Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 36.

- Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 26.

- Servizi finanziari/credito e assicurativi: 6.

- Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.

Spazio anche al collocamento mirato, con 21 persone da assumere, mentre, per la mobilità professionale in Europa, la rete EURES Puglia segnala 73 proposte lavorative.

Nella sezione Concorsi e Selezioni, sono invece presenti numerose opportunità sul territorio e in Italia:

- il bando del Dipartimento della Funzione Pubblica per la selezione di 101 assistenti per l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e il TAR;

- il concorso del Comune di Foggia, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 26 tra operatori e funzionari;

- il bando “Giovani imprese Donato Monopoli” del Comune di Cerignola per la concessione di contributi a fondo perduto alle giovani imprese.

Red.

Le offerte di lavoro possono essere consultate integralmente su app “Lavoro per te Puglia”, a questo link

Gli annunci di lavoro Eures sono presenti sul portale dedicato

Workup è consultabile a questo link