Frantoiani in subbuglio per la gestione della sansa

Queste sono le settimane più importanti per il settore olivicolo, specie pugliese che rappresenta una grossa fetta del comparto nazionale. E se i produttori sono alle prese con la raccolta anche se non è cominciata ovunque, una vertenza molto serrata è spuntata per la categoria dei frantoiani.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione Italiana Industria Olearia, modificando il quadro di riferimento sulla gestione e valorizzazione della sansa di oliva, sottoprodotto del ciclo produttivo dell’olio extravergine. In buona sostanza, è stato dichiarato illegittimo il ricorso indiscriminato agli incentivi per usi energetici della sansa vergine, sulla quale va invece applicato il principio dell’impiego a cascata: prima l'utilizzo alimentare, dopo quello a fini energetici, specie per le biomasse.

Sulla questione si sono espressi due sodalizi che racchiudono numerosi operatori del settore.

“Dietro l’apparente tutela del consumatore – ha dichiarato Stefano Caroli, presidente dell’Associazione Frantoiani di Puglia - si nasconde una verità amara: con questa decisione si favorisce la grande industria chimica degli oli, e si condannano le piccole e medie imprese locali. Le aziende industriali che lavorano la sansa con solventi e processi termici per ottenere oli raffinati escono vincitrici e le aziende agricole e i frantoi pugliesi sono i veri sconfitti. Negli ultimi anni, proprio in Puglia, grazie alla legge regionale sull’Albo dei Mastri Oleari e alla collaborazione con l’Università di Bari, la cultura dell’olio è rinata: sono stati fatti grandi investimenti in ricerca, formazione e impianti tecnologicamente avanzati, capaci di produrre oli extravergini eccellenti e di gestire i sottoprodotti in modo circolare e sostenibile. Le aziende hanno creduto nel futuro quando nessuno ci credeva, costruendo modelli di economia circolare e riducendo gli sprechi in nome della qualità, della trasparenza e della salute. Oggi, questa sentenza rischia di spazzare via anni di progresso. La sansa di oliva non è un alimento diretto. È un residuo della lavorazione dell’olio, a basso contenuto lipidico e potenzialmente ossidato, che può diventare ‘olio di sansa’ solo attraverso processi chimici e termici complessi. Definirla alimento è una forzatura che finisce per avvantaggiare chi la trasforma con solventi, e penalizzare chi produce con metodi naturali. Se questa scelta porterà più olio di sansa raffinato sul mercato, allora assisteremo a una diluizione dell’offerta di qualità, un rischio di confusione per i consumatori e un abbassamento della qualità media degli oli in commercio. L’olio extravergine di oliva, spremuto a freddo, ricco di polifenoli e antiossidanti, è un pilastro della dieta mediterranea e della salute pubblica. L’olio di sansa, invece, è povero di antiossidanti, subisce trattamenti chimici e ha minor valore nutrizionale. Sottrarre la sansa ai frantoi locali significa anche interrompere un ciclo virtuoso di economia circolare, aumentare i trasporti e l’inquinamento, indebolire le economie territoriali. Chi pagherà questo prezzo? I cittadini, che rischiano di perdere un modello produttivo pulito, trasparente e legato al territorio, in cambio di una filiera sempre più industriale e lontana. Noi siamo una filiera che innova, che studia, che collabora con le università, che rispetta il territorio e che protegge la salute dei cittadini. Non crediamo che sia la scelta giusta”.

“La sansa non è un rifiuto, bensì una risorsa economica e tecnologica che, se gestita con criteri di trasparenza e correttezza, può garantire valore alla filiera, sostenibilità ambientale e competitività - ha riferito Riccardo Guglielmi, il presidente della Fioq di Andria che racchiude 35 imprenditori rappresentanti la metà dell’olio pugliese – e la sottrazione dalla disponibilità dei frantoi rappresenta un colpo mortale per molte imprese del settore, in particolare medio-piccole, che costituiscono l’ossatura economica e sociale dei territori olivicoli del Mezzogiorno. La nostra Associazione, che poggia sull’obiettivo di un olio di qualità, in collaborazione con la Vueffe Consulting ha elaborato un vademecum operativo per avviare un percorso di confronto e definire regole condivise sulla gestione della sansa come sottoprodotto, nel rispetto dell’economia circolare e delle normative ambientali. A questo punto non escludiamo azioni di protesta concrete, qualora non giungano segnali di apertura dalle istituzioni e dai rappresentanti della filiera industriale”.

Tra le ipotesi che circolano tra gli operatori, ci sono quelle del trasferimento dei costi di trasporto e smaltimento della sansa sul prezzo di acquisto delle olive, la scelta di lavorare esclusivamente per conto terzi e addirittura la eventuale serrata dei frantoi.

“La decisione dei giudici rischia di avere ripercussioni economiche gravi sulla redditività dei frantoi - ha aggiunto - soprattutto in un momento in cui il comparto soffre per l’aumento dei costi di produzione, l’instabilità dei mercati e la scarsità della materia prima dovuta ai cambiamenti climatici. Attendiamo risposte chiare e immediate dalla politica e dalle istituzioni, affinché si ristabilisca un equilibrio tra le diverse componenti della filiera e si garantisca la sopravvivenza economica dei frantoi italiani, pilastro del vero Made in Italy agroalimentare. Abbiamo diritto alla valorizzazione della sansa, e quindi chiediamo a questo punto un tavolo tecnico nazionale al ministero per ridefinire un quadro normativo e contrattuale equo tra frantoi e sansifici, il riconoscimento del valore economico della sansa nella filiera dell’olio di oliva, strumenti di tutela del reddito per i frantoi, anche attraverso misure di sostegno per la gestione e il conferimento della sansa, l’adozione di un modello trasparente e condiviso per la gestione della sansa come sottoprodotto, nel rispetto della normativa ambientale e del principio di economia circolare. Non è accettabile che si decida sulla testa di chi ogni giorno lavora nei territori, investendo, innovando e garantendo qualità. La sansa è nostra: è il frutto del lavoro di trasformazione e non può essere oggetto di appropriazione industriale senza il giusto riconoscimento economico. Siamo pronti a collaborare con Assitol per creare le base per una vera e propria filiera integrata che condivide una visione, dei processi ed un percorso di valorizzazione della sansa. Crediamo nel valore della filiera e del network, ispirati da un atteggiamento di trasparenza e tracciabilità certificata. Riteniamo che da ogni crisi, si inneschi un cambiamento che porti migliorie per tutti gli attori e i portatori di interesse coinvolti. L’importante è avere un atteggiamento rispettoso di tutte le posizioni improntato alla voglia di creare una sinergia virtuosa”.

