Goleada del Lucera nel week-end

Dopo la bella affermazione di giovedì scorso ad Andria per 3-2, nell’andata del secondo turno di Coppa Italia, il Lucera Calcio oggi ha giocato nuovamente in trasferta ma a Molfetta, nella settima giornata del campionato di Promozione. I biancocelesti hanno dilagato 7-2, grazie alle doppiette di Bashir e Di Canio e alle realizzazioni di Pugliese, Panelli e Salvemini.

Esordio casalingo, invece, per il Futsal 2023 che sabato pomeriggio perso 5-1 con il Barletta nella prima gara di Coppa Puglia. La squadra di D’Antini tornerà a giocare con gli stessi avversari sabato prossimo, sempre in casa, ma in campionato di C2.

Primo impegno interno, infine, anche per la New Volley che ieri pomeriggio nella seconda giornata del campionato di Serie D maschile ha ospitato il Noicattaro, perdendo 3-2 dopo essere stata in vantaggio di due parziali.

r.z.