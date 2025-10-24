Il ricordo di Massimo Abate nel Festival dell'inclusione

A partire dal 26 ottobre torna a Lucera in tre appuntamenti la nona edizione del Festival della cooperazione internazionale, promosso in tutta Italia dall’Associazione Amici di Raoul Follereau, sul tema “Il futuro è uno. Ed è inclusivo”. Si tratta di una campagna che coinvolge anche scuole e parrocchie, come per esempio quella di San Pio X nella quale domenica prossima, alla fine di ogni celebrazione eucaristica, si terrà un incontro illustrativo dei progetti in corso da parte del sodalizio che si occupa di assistenza ai lebbrosi e ai poveri nel mondo.

Mercoledì 29 ottobre toccherà agli alunni dell’istituto comprensivo Bozzini-Fasani incontrare i promotori sul claim “Con te in una società più giusta e inclusiva.

Il finale è fissato per venerdì 31 ottobre nella basilica di San Francesco, alle 18.30, con un sentito omaggio all'impegno del compianto medico lucerino Massimo Eraldo Abate, per il quale ci sarà prima una messa in suffragio.

Sono annunciati gli interventi del sindaco Giuseppe Pitta, di Arturo Monaco, referente gruppo Aifo Lucera, padre Donato Grilli, rettore della basilica, e dei relatori Dionisio Morlacco, storico, e Giovanni Aquilino, sociologo.

“Vogliamo ricordarlo perché era amico dell’Aifo – hanno spiegato i promotori – oltre ad aver dedicato la sua vita professionale e umana alla cura, alla riabilitazione e alla promozione dell'inclusione delle persone più fragili. La serata sarà occasione per condividere riflessioni sui valori che hanno guidato il suoi impegni, per approfondire le tematiche sulla salute inclusiva e la solidarietà e per inaugurare ufficialmente la nuova sede del gruppo di Lucera a lui intitolato, nei pressi di Piazza Tribunali. È un appuntamento che unisce ricordo e futuro, per continuare a camminare sulle tracce di chi ha creduto profondamente nella dignità e nei diritti di ogni persona”.

r.z.