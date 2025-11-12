Salvatore Pacifico e la Puglia sotto le Alpi

C’è chi sceglie di tornare a casa, dopo aver girato cucine e fatto parte di brigate in mezzo mondo, e c’è chi invece attraversa l’Italia da nord a sud e viceversa, con l’idea e l’intenzione di continuare a crescere nel confronto con realtà, ambienti e territori variegati nel mondo della ristorazione.

Un fatto è certo: sono diversi gli chef under 40 di Capitanata che si stanno facendo valere dentro e anche fuori i confini provinciali e regionali. Tra questi ultimi c’è sicuramente Salvatore Pacifico, lucerino che sta percorrendo una carriera di grandi soddisfazioni, spesso caratterizzate da location adornate di Stelle Michelin.

Dopo la sua recente esperienza sulla costiera amalfitana a “Il faro di Capo d’Orso” a Maiori, e prima ancora con una parabola che ha toccato anche “Da Vittorio” di Bergamo (uno dei pochissimi “tre stelle” italiani), "Il Piccolo Principe" (due stelle) a Viareggio, “I Portici Hotel” di Bologna, e Osteria Arbustico e Unico a Milano, da qualche mese è alla guida del ristorante "Le Bolle" all’interno del Boutique Hotel Stresa, struttura superlusso che ha solo un anno di vita.

Sul lago Maggiore, “Totò” ha inserito il suo bagaglio di conoscenze pugliesi (la focaccia barese, la seppia di porto di Santo Spirito, l'ostrica del Lago di Varano, il peperone crusco, fave e cicoria, una diversa concezione e gestione degli agrumi come il femminiello del Gargano) nel patrimonio straordinario di prodotti locali, sia terrestri che lacustri, con cui ha tirato fuori proposte che stanno già facendo il giro della Lombardia e del Piemonte, le prime due regioni di riferimento territoriale nelle quali già si parla benissimo e tantissimo di lui, capace di portare con successo il Mediterraneo alle pendici delle Alpi.

