Oltre 1.200 centenari in Puglia

In Puglia sono 945 mila le donne e gli uomini con un’età superiore ai 65 anni. Rappresentano il 24% della popolazione regionale, che ammonta complessivamente a 3.890.000 abitanti. L’età media è 46,4 anni, inferiore dello 0,2% rispetto alla media nazionale. Barletta-Andria-Trani e Foggia sono le province più giovani (rispettivamente 44,9 e 45,5 anni), Lecce e Brindisi quelle più anziane (47,5 e 47 anni). Nella regione si rilevano 1.214 centenari, il 5,7% dei 21.211 che vivono in Italia; di questi ben 42 hanno almeno 105 anni. Gli ultra 85enni pugliesi sono 140 mila, pari al 3,6% della popolazione; i bambini da zero a 2 anni, invece, sono soltanto il 2%. La popolazione anziana è in aumento, il numero dei giovani diminuisce anche a causa di una forte ripresa dell’emigrazione. La combinazione di questi due dati comporta una serie di conseguenze che impongono un cambiamento radicale per quanto riguarda le politiche socio-sanitarie assistenziali, quelle sulla formazione e il ricambio generazionale in ambito lavorativo, l’esigenza di un nuovo patto intergenerazionale. È sull’analisi e discussione di questi dati che si è incentrata la Festa interregionale dell’Associazione Nazionale Pensionati di Cia Agricoltori, che nello scorso week-end ha riunito a Vieste 600 delegati provenienti da Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e da tutte le province della Puglia.

Tra i vari interventi, Christopher Rossi, comandante della Compagnia carabinieri di Manfredonia, ha presentato "Più sicuri insieme", campagna contro le truffe agli anziani. In Puglia nel 2024 sono state registrati 431 colpi ai danni degli anziani, oltre a più di 18.000 frodi informatiche. Il maggiore dell’Arma ha illustrato le tipologie più frequenti dei raggiri: “Bisogna denunciare, ad aver paura e a provare vergogna devono essere i criminali. A tutti può capitare di essere presi di mira o di essere truffati: informarsi, denunciare e collaborare è fondamentale per stroncare questo odioso fenomeno”.

Ciascuna delle cinque delegazioni regionali ha premiato le sue tesserate e i suoi tesserati storici: per la Basilicata, riconoscimento a Mauro Caprioli, storico dirigente della Cia di Lavello; per la Calabria, targa celebrativa a Cesare Cesario; la Sicilia ha premiato Adelina Monici, per aver contribuito con grande continuità alla crescita della Cia; la Campania ha dedicato il premio alla memoria di Alfonso Del Basso, storico presidente dell’organizzazione degli agricoltori. Per la Puglia, riconoscimento a Donato e Giuseppina, per aver condiviso 50 anni con Cia, sin dai tempi dell’Alleanza dei contadini.

