Il catalogo Scuola e Salute della Asl

Regione Puglia e Asl Foggia hanno presentato il catalogo provinciale “Scuola e Salute 2025-2026”, strumento di programmazione educativa pensato per promuovere tra bambini e ragazzi la cultura della salute e della prevenzione. Simbolo del catalogo regionale e dell’evento, la mela.

L’iniziativa è giunta alla 14esima edizione, viene coordinata dal Dipartimento regionale Promozione della Salute, assieme all’ufficio Scolastico Regionale, e coinvolge dirigenti scolastici, docenti, operatori sanitari, famiglie e studenti in un percorso condiviso di educazione alla salute.

Il catalogo propone una serie di percorsi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, suddivise per diffusione territoriale (regionale e/o provinciale), su otto aree tematiche: nutrizione e attività motoria; salute e ambiente; contrasto alle dipendenze; benessere mentale; comportamenti a rischio; corpo in salute; sicurezza in casa, strada e lavoro; affettività, sessualità e malattie sessualmente trasmissibili.

Per la provincia di Foggia, i cinque progetti riguardano affettività e sessualità, contrasto alle dipendenze, prevenzione degli incidenti domestici, prevenzione malattie infettive e importanza della vaccinazione.

Ogni percorso è gratuito per le scuole e mira a integrare la promozione della salute nel curricolo scolastico, rendendola parte integrante del progetto educativo di ogni istituto.

Le attività sono state realizzate con un gruppo interdisciplinare aziendale composto dalla coordinatrice Addolorata Arsa, e poi Maria Gambatesa referente educazione alla salute UST-Foggia, Anna D’Andretta referente del Dipartimento Dipendenze Patologiche Asl, Raffaella Romano referente del Dipartimento Salute Mentale Asl, Anna Maria Di Muzio responsabile Consultori Distretto di Lucera e Troia-Accadia, Tea Palieri referente Dipartimento materno–infantile Asl, Carla Sanità referente Distretto Foggia Asl, Maria Altomare Lamacchia referente Distretto Cerignola Asl, Danila D’ambrosio referente Distretto Manfredonia Asl, Angela Fiadino dirigente Unità Formazione aziendale e Urp Asl.

“Il catalogo offre strumenti concreti per formare cittadini più consapevoli, partendo dai più giovani – ha commentato Arsa – e investire nella salute a scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. In questa visione strategica, le scuole diventano ambasciatrici di salute e promotrici di buone pratiche per il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi”.

