Il (ricco) bilancio delle Feste patronali

Con una tempistica molto anticipata rispetto agli altri anni, il Comitato Feste patronali di Lucera ha già reso noto il bilancio degli eventi del 14-15-16-17 agosto scorsi, non prima di aver rimesso il mandato nelle mani del vescovo Giuseppe Giuliano, il quale aveva incaricato per il secondo anno consecutivo un team guidato da Francesco Finizio (nella foto in alto).

Nel rendiconto viene riportato come di consueto il conteggio delle donazioni ricevute da soggetti privati, delle somme incassate da enti e istituzoni e ovviamente delle risorse spese per la conduzione di di tutte le attività.

Dai dati viene confermato il fatto, anticipato da Luceraweb, che siano state le celebrazioni più ricche di sempre, con un budget utilizzato per spettacoli musicali, eventi di piazza, fuochi pirotecnici, luminarie e allestimenti a servizio delle funzioni laiche e religiose. Si tratta di un aumento di circa il 60% rispetto alla precedente edizione (da cui erano avanzati quasi 5 mila euro, oggi mantenuti come fondo residuo) e quasi triplicato in confronto al 2023.

Nello specifico, le entrate sono state di 319.232, 89 euro euro, mentre le uscite 314.751,98.

Dal consuntivo manca per il secondo anno la destinazione da dare a una quota della raccolta fondi che il vescovo nel passato aveva deciso di far devolvere a un’opera di carità. L’ultimo esempio noto risale al 2023, con un versamento di 3.500 effettuato a beneficio della sede centrale delle suore Serve dei Poveri che si trova in India, nello Stato del Kerala.

r.z.

Questo il dettaglio delle voci

ENTRATE

Offerte da privati - € 26.535

Offerte da associazioni - € 2.450

Offerte aziende e attività commerciali - € 65.800

Sponsorizzazioni da privati/aziende - € 24.510

Contributo Comune di Lucera - € 110.000

Contributo Regione Puglia Progetto “Lucera Lights Festival” - € 70.000

Altre entrate da enti - € 15.000

TOTALE € 319.232,89

USCITE

Allestimento Trono Santa Maria - € 3.000

Luminarie - € 22.500

Fuochi Pirotecnici - € 15.000

Bande Musicali - € 10.150

Spettacoli del 11-14-15-16 in Piazza Duomo - € 13.000

Spettacoli Nek - Gazzè - The Kolors - € 209.000

Spese catering artisti Piazza Matteotti - € 4.700

Spese Siae - € 7.977,34

Impianti e Servizi per eventi e spettacoli in Piazza Duomo 0

Grafica e Tipografia - € 2.803

Foto Video e Social - 0

Riprese video diretta streaming - € 500

Safety & Security - € 14.250

Piani di emergenza ed evacuazione - € 1.000

Assicurazione R.C. - € 1.050

Forniture supplementari Enel e Generatori - € 3.516,28

Comunicazione 0

Altre Spese - € 2.103

Spese restauro pedana statua Santa Maria - € 4.200

TOTALE € 314.751,98