Il (ricco) bilancio delle Feste patronali
Con una tempistica molto anticipata rispetto agli altri anni, il Comitato Feste patronali di Lucera ha già reso noto il bilancio degli eventi del 14-15-16-17 agosto scorsi, non prima di aver rimesso il mandato nelle mani del vescovo Giuseppe Giuliano, il quale aveva incaricato per il secondo anno consecutivo un team guidato da Francesco Finizio (nella foto in alto).
Nel rendiconto viene riportato come di consueto il conteggio delle donazioni ricevute da soggetti privati, delle somme incassate da enti e istituzoni e ovviamente delle risorse spese per la conduzione di di tutte le attività.
Dai dati viene confermato il fatto, anticipato da Luceraweb, che siano state le celebrazioni più ricche di sempre, con un budget utilizzato per spettacoli musicali, eventi di piazza, fuochi pirotecnici, luminarie e allestimenti a servizio delle funzioni laiche e religiose. Si tratta di un aumento di circa il 60% rispetto alla precedente edizione (da cui erano avanzati quasi 5 mila euro, oggi mantenuti come fondo residuo) e quasi triplicato in confronto al 2023.
Nello specifico, le entrate sono state di 319.232, 89 euro euro, mentre le uscite 314.751,98.
Dal consuntivo manca per il secondo anno la destinazione da dare a una quota della raccolta fondi che il vescovo nel passato aveva deciso di far devolvere a un’opera di carità. L’ultimo esempio noto risale al 2023, con un versamento di 3.500 effettuato a beneficio della sede centrale delle suore Serve dei Poveri che si trova in India, nello Stato del Kerala.
r.z.
Questo il dettaglio delle voci
ENTRATE
Offerte da privati - € 26.535
Offerte da associazioni - € 2.450
Offerte aziende e attività commerciali - € 65.800
Sponsorizzazioni da privati/aziende - € 24.510
Contributo Comune di Lucera - € 110.000
Contributo Regione Puglia Progetto “Lucera Lights Festival” - € 70.000
Altre entrate da enti - € 15.000
TOTALE € 319.232,89
USCITE
Allestimento Trono Santa Maria - € 3.000
Luminarie - € 22.500
Fuochi Pirotecnici - € 15.000
Bande Musicali - € 10.150
Spettacoli del 11-14-15-16 in Piazza Duomo - € 13.000
Spettacoli Nek - Gazzè - The Kolors - € 209.000
Spese catering artisti Piazza Matteotti - € 4.700
Spese Siae - € 7.977,34
Impianti e Servizi per eventi e spettacoli in Piazza Duomo 0
Grafica e Tipografia - € 2.803
Foto Video e Social - 0
Riprese video diretta streaming - € 500
Safety & Security - € 14.250
Piani di emergenza ed evacuazione - € 1.000
Assicurazione R.C. - € 1.050
Forniture supplementari Enel e Generatori - € 3.516,28
Comunicazione 0
Altre Spese - € 2.103
Spese restauro pedana statua Santa Maria - € 4.200
TOTALE € 314.751,98
