Punti cardinali, tutti i progetti ammessi

L’assessorato al lavoro della Regione Puglia con il Dipartimento all’istruzione Formazione e lavoro hanno reso nota la lista dei soggetti ammessi al finanziamento per l’Avviso “Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.

Il “Nucleo di Valutazione” ha gestito oltre 200 istanze e ha dato il via libera positivo a 124 di queste tra Comuni, Città Metropolitana, Province e associazioni degli enti territoriali, per un totale di 11.665.100 euro, nell’ambito di una dotazione complessiva di 15 milioni stanziati nel Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 5.1 “Interventi per l’occupazione”.

L’organismo proseguirà con la valutazione delle restanti, fino a esaurimento della somma disponibile.

Al momento in Capitanata sono 21 i beneficiari per quasi 2 milioni di euro: Comuni di Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Candela, Castelluccio Valmaggiore, Chieuti, Foggia, Ischitella, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Ordona, Panni, Rignano, Roseto, San Giovanni Rotondo, San Marco la Catola, Sant'Agata, Stornara, Zapponeta. E poi Provincia di Foggia e Unione dei Casali Dauni (Comuni di Casalnuovo, Castelnuovo e Casalvecchio).

Red.