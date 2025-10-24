Progetto Palazzo d’Ascoli, ci sono i soldi

Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata fa sapere che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto che assegna un finanziamento di 9 milioni e 400 mila euro per la progettazione esecutiva dell’invaso di Palazzo d’Ascoli, opera strategica per il territorio provinciale e per il sistema agricolo del foggiano. Il provvedimento era atteso da tempo e segna un passaggio fondamentale verso la realizzazione dell’infrastruttura che consentirà di potenziare la capacità di accumulo idrico, razionalizzare la distribuzione dell’acqua a uso irriguo e rafforzare la sicurezza idraulica di un’area tra le più produttive del Mezzogiorno. Il finanziamento rientra nelle politiche nazionali per il rafforzamento delle infrastrutture idriche e nella programmazione regionale pugliese per la sicurezza idrica e la resilienza agricola. Una volta completata la progettazione esecutiva, l’opera sarà candidata ai successivi finanziamenti per la realizzazione.

“Si tratta di una svolta storica - ha dichiarato il presidente Giuseppe De Filippo – perché con queste risorse assegnate al nostro ente entriamo nella fase operativa. È un risultato che premia anni di lavoro tecnico, confronto istituzionale e visione strategica. L’agricoltura della nostra provincia potrà contare su una riserva d’acqua stabile e sicura, a beneficio dell’ambiente, dell’economia e dell’occupazione locale”.

“Il Consorzio – ha aggiunto il direttore generale Francesco Santoro - è pronto a procedere con un lavoro di altissimo profilo tecnico, in linea con gli standard più avanzati di efficienza, sostenibilità e trasparenza. L’invaso di Palazzo d’Ascoli rappresenta un tassello essenziale della strategia di adattamento climatico e di gestione integrata delle risorse idriche del nostro territorio”.

Intanto, con l’adozione del “Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025-2026 nel comparto potabile”, condiviso con Acquedotto Pugliese, la Giunta regionale ha di fatto dichiarato lo stato di emergenza per la crisi idrica nel comparto potabile.

Da Bari riferiscono che l’attuale situazione di disponibilità presso sorgenti e invasi a servizio del sistema gestito da Aqp è complessivamente al di sotto del 50% della media degli ultimi 10 anni e non rappresenta garanzia di soddisfacimento del fabbisogno potabile del territorio pugliese nei prossimi mesi, definendosi quindi una condizione emergenziale conclamata.

La circostanza è confermata dagli esiti dell’ultima seduta del 23 settembre dell’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, in cui per il comparto potabile dell’intero territorio della Puglia, il livello di severità idrica è stato dichiarato “elevato”.

In risposta a tale scenario, a partire da ottobre Aqp ha avviato l’adozione di ulteriori misure di contenimento delle pressioni di rete, volte a compensare la progressiva riduzione delle fonti di approvvigionamento.

L’intento del provvedimento è pertanto quello di fotografare della attuale situazione di deficit idrico e conseguente linea guida per affrontare la corrente condizione emergenziale conclamata, tramite ulteriori interventi sia di natura strutturale che non strutturale.

Le disposizioni regionali che conseguono sanciscono la correlazione tra la suddetta condizione emergenziale ed un concreto rischio da deficit idrico, riconoscendo che ricorrono le condizioni per la dichiarazione, dello stato di crisi regionale, in ragione dei significativi rischi per il comparto potabile del territorio pugliese.



Red.