Tre donne lucerine candidate

Alle 13 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle liste per la partecipazione alle elezioni Regionali dei prossimi 23 e 24 novembre.

Per quanto riguarda i candidati locali, le previsioni più recenti sono state solo parzialmente confermate, perché nelle ultime ore sono spuntati diversi altri nomi, tutti al femminile e che si aggiungono ai già ampiamente annunciati Antonio Buonavitacola per Forza Italia che appoggia Luigi Lobuono, e Antonio Tutolo schierato nella civica "Per la Puglia" a sostegno di Antonio Decaro.

Proprio in questa formazione figura anche la presenza di Francesca Niro, consigliera comunale che quindi entra nella competizione che vede pure la presenza della collega (appena passata anch’essa in minoranza) Rossella Travaglio, la quale è esponente di Azione e corre per "Avanti Popolari", sempre nella stessa coalizione di centro-sinistra.

Non è finita, perché dall'altra parte c'è Mary Aquilino tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia, come rivelato in paio di giorni fa dal circolo cittadino, con conseguenti polemiche interne alla compagine meloniana. Nessuna candidatura, invece, per Antonella De Peppo, commissario cittadino di Puglia Popolare, che era accreditata nell’elenco “misto” che comprende pure esponenti di Lega e Socialisti, ma la sua candidatura pare sia finita solo nella ridda di voci delle ultime ore.

Niente da fare, infine, per la partecipazione di Carolina Favilla in quota Partito Democratico, ventilata per diversi giorni, mai smentita, ma poi risultata senza effettiva collocazione in una strategia elettorale che ha preferito guardare ad altri territori di Capitanata, presumibilmente ritenuti meno marginali e più prolifici e affidabili rispetto a quello lucerino.

A ogni modo, tutte queste candidature femminili delle ultime 48 ore (così come molte altre nel resto della provincia) sembrano essere più che altro un mero espediente che ha la tripla funzione di raggiungere il numero minimo di nominativi da presentare in tribunale, rispettare le percentuali di genere per ogni lista e nello stesso tempo poter così comporre "ticket" mirati per l'espressione della doppia preferenza sulla scheda di colore verde. Lo si deduce dalla assoluta mancanza di qualsiasi dichiarazione politica e programmatica delle dirette interessate diffusa prima del loro effettivo coinvolgimento personale.

