Elezioni Regionali, le liste di Decaro e Lobuono
Le dieci liste dei candidati alle elezioi Regionali per la provincia di Foggia che deve eleggere sette consiglieri.
ANTONIO DECARO
AVS
Elena Gentile, Michele Augello, Francesco Clemente, Antonio De Sabato, Arame Ndiaye, Vincenzo Signoriello, Innocenza Anna Starace
MOVIMENTO 5 STELLE
Rosa Barone, Michele Longo, Angelo Masucci, Giusy Albano, Laura Valentino, Gianluca Totaro, Stefano Santangelo
PD
Paolo Campo, Teresa Cicolella, Maria Fiore, Rossella Falcone, Raffaele Piemontese, Enzo Quaranta, Mariella Romano
PER LA PUGLIA
Antonio Tutolo, Rosario Cusmai, Isabella Damiani, Mattea Pia Draicchio, Francesco Marino, Alfonso Masselli, Francesca Niro
AVANTI POPOLARI
Nunzio Angiola, Sergio Clemente, Rossella Travaglio, Costantina Ciavarella, Lucia Cignola, Angelo Ianzano, Emilio Terpinolo.
DECARO PRESIDENTE
Francesco Migli, Giulio Scapato, Graziamaria Strade, Tommaso Sgarro, Libero Palumbo, Nicoletta Pennella, Antonella Capozzo.
LUIGI LOBUONO
NOI MODERATI
Antonio Vigiano, Paola Telese, Cristian Menduno, Anna Trotta, Soccorsa Conversano, Salvatore Nenna, Saverio Carlucci
FORZA ITALIA
Antonio Buonavitacola, Pasquale Cataneo, Paolo Dell'Erba, Carlo Dercole, Valeria Di Maggio, Giuseppina Falcone, Ugo Galli
FRATELLI D'ITALIA
Giannicola De Leonardis, Nicola Gatta, Rita Montrone, Antonio Giannatempo, Grazia Casale, Liliana Rinaldi, Mary Aquilino
LEGA - UDC
Joseph Splendido, Napoleone Cera, Michela Curriello, Giuseppina Moscatelli, Marianna Orlando, Vito Oronzo Orlando, Leonardo Nazzareno Tancredi.
Red.
(Luceraweb – Riproduzione riservata)