Auguri a Fabio

Fabio Petrilli si è laureato in Lettere e Beni Culturali all’Università del Molise: la sua tesi rende omaggio all’artista Leonardo Pappone, in arte Leopapp, con relatore il professor Lorenzo Canova.

Un percorso accademico coronato da una tesi che è molto più di un elaborato universitario: è un atto di memoria, affetto e riconoscimento verso un artista che ha lasciato un segno profondo nella scena pittorica contemporanea.

Petrilli ha scelto di dedicargli il proprio lavoro di ricerca sulla vita e l’opera dell’artista, esplorando la sua produzione e il suo impatto nel contesto culturale italiano ed internazionale.

Petrilli è già iscritto al corso di laurea magistrale dello stesso ateneo in Letteratura e Storia dell’Arte, con indirizzo filologico letterario.