In vendita mille ettari di terre Ismea

Sono 1.019 gli ettari di terreno di proprietà di Ismea in vendita in Puglia con agevolazioni per i giovani agricoltori, ritenuti da Coldiretti un sostegno contro la fuga di cervelli e per favorire idee green in una regione dove è forte la spinta all’innovazione e all’ingresso di giovani in agricoltura.

In totale si tratta di 33 lotti così suddivisi: 4 per 204,65 ettari in provincia di Bari, 7 per 335,03 ettari nella Bat, 5 a Brindisi per 62,73 ettari, altrettanti a Foggia per 151,91 ettari, 9 a Taranto per 245,46 ettari e infine 3 a Lecce per 19,45 ettari.

“Sono a disposizione di idee e progettualità green per lo sviluppo rurale della Puglia – hanno fatto sapere dalla sede regionale dell’organizzazione sindacale – per cui si tratta di un’occasione da non perdere. La disponibilità di terra è il principale ostacolo alla nascita di nuove imprese agricole condotte da giovani, soprattutto perché la vera novità rispetto al passato sono gli under 35 arrivati da altri settori o da diverse esperienze e non possono contare sul patrimonio fondiario familiare”.

La "Banca delle terre agricole" è stata istituita dall'art.16 della legge 154/2016, e costituisce l'inventario completo dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.

Red.