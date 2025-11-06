Anche il Policlinico ha la sua autoemoteca

La prima Autoemoteca del Policlinico di Foggia è destinata a colmare una storica lacuna della sanità in Capitanata. Il mezzo, alloggiato in un Fiat Ducato 3p, è stato consegnato ieri, durante la cerimonia del premio “Volto del Dono”, istituito dalla Regione Puglia con cui riconosce l’impegno di donne e uomini che, con la loro generosità, contribuiscono ogni giorno a salvare vite.

Il mezzo sarà in dotazione della Struttura complessa di Immunoematologia e Medicina trasfusionale.

“Era da almeno vent’anni che il servizio richiedeva un supporto così decisivo per la salute pubblica. Attualmente – ha ricordato il commissario straordinario Giuseppe Pasqualone - in provincia di Foggia sono presenti tre aziende sanitarie, ma è operativa una sola autoemoteca, insufficiente a soddisfare i fabbisogni del Policlinico. Ringraziamo la Regione per averci dato la possibilità di affrontare una spesa di 118.950 euro, oltre alla associazioni e i volontari che s’impegnano quotidianamente affinché il gesto di donare sangue non venga mai meno. Voglio infatti ricordare che la richiesta di dotazione nasce in sede di Comitato consultivo misto e pertanto ringrazio tutte le associazioni che hanno condiviso questa scelta”.

L’Unità di raccolta mobile rappresenta una valida opzione alternativa alla struttura ospedaliera, accreditata con le stesse specifiche normative di un punto di prelievo fisso, e che non in tutti i Comuni del territorio è possibile istituire.

“Alla Rete Trasfusionale pugliese è demandato l'onere di raccogliere sangue sul territorio – ha informato il dottor Tommaso Granato che guida il reparto responsabile – e l'autoemoteca è dotata, a norma di legge, di spazi, tecnologia e logistica utili a sopperire a tale necessità: ne deriva una grande possibilità di raggiungere comuni della provincia che, pur in presenza di realtà associative vive e ben inserite nel tessuto sociale, hanno difficoltà a convogliare donatori potenziali nelle sedi di prelievo più vicine. Ciò permette alle strutture trasfusionali di incrementare, non solo il numero di donatori fidelizzati, ma anche di incrementare l'indice di donazione per singolo donatore”.

