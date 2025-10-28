Cercasi medico per Faeto e Celle

Da venerdì prossimo andrà in pensione il dottor Antonio Caputo, medico di base a Faeto e Celle, le cui popolazioni rischiano di rimanere senza assistenza sanitaria primaria. Il sindaco di Castelluccio Valmaggiore è intervenuto, anche come coordinatore dell’Area Interna dei Monti dauni, chiedendo alla Regione Puglia e all’Asl di derogare al numero massimo di assistiti già raggiunto dalla dottoressa Barbara Del Grosso che opera nel suo Comune, e quindi allargare l’utenza ai due piccoli centri vicini.

"Si tratta di un diritto costituzionalmente garantito che non può essere negato ai cittadini – ha riferito Pasquale Marchese – e quindi con i colleghi Michele Pavia di Faeto e Palma Maria Giannini di Celle abbiamo ritenuto necessario agire con urgenza”.

Nei giorni scorsi ha incontrato a Foggia l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, che ha assicurato il massimo impegno per la risoluzione in tempi brevi della questione.

"Confido che, grazie alla collaborazione istituzionale, si possa garantire ai cittadini la presenza di un medico di base senza interruzioni nel servizio – ha aggiunto – e quindi ringrazio tutti gli interlocutori politici e sanitari per la loro disponibilità e sensibilità verso le esigenze dei piccoli Comuni".

Red.