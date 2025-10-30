Vendola in Piazza Duomo con De Sabato

Domenica 2 novembre alle 19.30, in Piazza Duomo a Lucera, Nichi Vendola sarà accanto ad Antonio De Sabato, candidato al Consiglio regionale della Puglia per Alleanza Verdi e Sinistra, in un incontro pubblico aperto alla cittadinanza. Un appuntamento che vuole riportare al centro della politica le parole che contano: uguaglianza, lavoro, diritti, ambiente, pace.

“La presenza di Nichi a Lucera non è solo un gesto di affetto — ha dichiarato De Sabato — ma un segno profondo di continuità con quella stagione di idealità e coraggio che ha saputo cambiare la Puglia. Con lui vogliamo parlare di un futuro che torni a essere progetto collettivo, di una sinistra che ascolta, che costruisce, che non si rassegna.”

L’incontro sarà un’occasione per condividere la visione di una Capitanata che riparte dalle persone, dalle energie giovani, dal lavoro dignitoso, dalla tutela del territorio e da un modello di sviluppo che non lasci indietro nessuno. Sarà un momento di confronto vero, tra politica e comunità, tra passione civile e concretezza.

“Abbiamo bisogno di restituire alla politica la sua anima, di tornare a sognare una Puglia giusta, solidale, accogliente – ha aggiunto il candidato nella circoscrizione di Foggia - e a Lucera parleremo di questo, insieme a chi ha segnato un’epoca e continua a indicare la strada con il cuore e con la mente”.

