Il corteo storico della Pro Loco a Taranto

La settima edizione della Rassegna regionale dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia ha visto la partecipazione di una delegazione di Lucera, composta anche dal Centro Italiano Femminile che ha messo a disposizione i costumi e da una ventina di alunni dell’istituto professionale del Convitto Bonghi, frequentanti gli indirizzi Moda e Made in Italy e Manutenzione e Assistenza tecnica.

La manifestazione si è svolta a Taranto domenica scorsa, con una sfilata di un migliaio di figuranti, in rappresentanza di 21 realtà (ed epoche) di Puglia e Basilicata. L’allestimento lucerino intitolato “Il matrimonio di Re Manfredi” è stato curato dalla docente Antonella Sica, assieme alla collega Stefania Anzivino e con il supporto di due mamme degli studenti, a loro volta insegnanti, Morena Petrillo e Giovanna Ciampi.

“Abbiamo rappresentato il personaggio storico di Elena – ha spiegato Adriana De Peppo, vice presidente della Pro Loco che ha guidato la delegazione - la quale si rifugiò a Lucera dopo la sconfitta e uccisione del marito nella battaglia di Benevento del 1266. Fu fatta prigioniera dagli Angioini e morì nelle prigioni. Partecipiamo da anni alla rassegna in collaborazione con gli studenti dell’Ipia, portando avanti un messaggio storico-educativo: tramandiamo ai ragazzi un momento storico che ha portato pace. Trasmettiamo loro, inoltre, l’idea che con qualsiasi mezzo, in questo caso con un’unione matrimoniale, si può diffondere la pace. Il coinvolgimento degli studenti è fondamentale in questo tipo di eventi per incentivare la cultura della fratellanza”.

