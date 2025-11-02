Una 'passeggiata nel bosco' con Angelilli e Pignatelli

L’applauso spontaneo, partito non appena i due chef sono apparsi in sala al termine del servizio, rappresenta la verifica migliore sull’apprezzamento della proposta eno-gastronomica denominata “Una passeggiata nel bosco” e realizzata giovedì sera a quattro mani da Diana Pignatelli e Giammarco Angelli, ideatore e promotore di un ciclo di serate dello stesso genere, all’interno della sua Osteria Modigliani di Lucera.

I due, prima di essere colleghi, sono amici ed ex compagni di scuola. Si sono ritrovati per un’occasione speciale dopo aver fatto un percorso professionale simile: in giro per il mondo per diversi anni, prima del ritorno alle rispettive case, visto che anche Pignatelli ora conduce l’agriturismo di famiglia “Le Caselle” nei pressi di Rignano Garganico.

Il menù ha attraversato sapori, colori e profumi della stagionalità, non tralasciando praticamente alcun prodotto in grado di offrire e restituire piatti basati su ingredienti semplici e tradizionali (fave e cicoria, verza, zucca, funghi, castagne) ma associati ad altre verdure e ortaggi, oltre a frutta, spezie e formaggi, con preparazioni decisamente al passo con le nuove tendenze nazionali e internazionali

Il risultato è stato un crescendo di gusti in alcuni casi anche sorprendenti, e per ogni portata c’è stato l’accompagnamento di un calice di vino di cantine tutte di Lucera (Juvara, Paglione e Masseria nel Sole), tra bianco, rosato, rossi e bollicine, oltre all’apoteosi finale di un liquore “home made” a base di cioccolato e mandarino, ma senza rivelazione della ricetta.

A “benedire” l’unica e lunga grande tavola centrale c’era Pascal Barbato (al centro della prima foto, il quale ha fornito i lievitati accompagnati dall’olio del frantoio Di Battista), un’autorità in materia di panificazione e presidente dell’Associazione “Chef del Mediterraneo” di cui fanno parte entrambi i protagonisti di una serata che verrà poi declinata mensilmente con la stessa modalità ma con altri ospiti e cucine da scoprire

Il prossimo appuntamento è già fissato per giovedì 20 novembre per una partnership a tutto pesce (e vini bianchi del nord est) con Lisa Fratta, alla guida della cucina del ristorante “L’Esca” di San Severo.

