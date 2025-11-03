La cultura locale secondo De Sabato

Grande partecipazione ieri sera in Piazza Duomo a Lucera per un comizio dal sapore d’altri tempi, carico di emozione e partecipazione popolare.

Un appuntamento che ha rappresentato una tappa fondamentale del cammino verso un’altra Puglia, voluto dal consigliere comunale di Foggia Antonio De Sabato, candidato al Consiglio regionale con Alleanza Verdi e Sinistra.

“Per me – ha dichiarato De Sabato – è stata una serata di grande emozione: qui ho un pezzo importante della mia famiglia e sentivo il bisogno di ristabilire una connessione sentimentale con i lucerini. La presenza di Nichi Vendola ha segnato la differenza, riempiendo la piazza di contenuti, poesia e speranza”.

Durante l’incontro è stato ricordato come la stagione politica guidata da Nichi Vendola abbia rappresentato un punto di svolta per la regione: la crescita del brand Puglia ha attratto investimenti dall’esterno e dall’estero, generando nuovi posti di lavoro e diffondendo ricchezza.

“È questo il paradigma – ha sottolineato De Sabato – cioè che la cultura messa a valore genera ricchezza”.

Nel suo intervento, De Sabato ha ribadito la necessità per Lucera di andare oltre il semplice progetto culturale, puntando a un modello di sviluppo locale fondato sull’imprenditoria comunitaria.

“Lucera è una città d’arte – ha detto – la sua vocazione è scritta nelle sue origini. È da qui che dobbiamo ripartire: dall’arte che genera valore, che crea economia, che costruisce futuro”.

Cultura e turismo sono stati indicati come i motori di uno sviluppo sostenibile per il territorio.

“Esiste già una cooperativa di comunità, ed è un passo importante – ha aggiunto – perché la gestione del nostro patrimonio culturale può e deve essere affidata a una governance locale, cooperativistica, capace di creare lavoro e identità”.

Secondo De Sabato, una strategia basata su questo modello è oggi non solo necessaria ma urgente: “Facciamo di Lucera un modello trainante per tutti i Monti dauni, per quella trentina di Comuni che condividono storia, bellezza e sfide. Serve una politica generativa, che non distribuisca clientele ma generi futuro, comunità e partecipazione civica. Una politica che renda i cittadini co-autori del cambiamento”.

