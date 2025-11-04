C’era una volta la Valfortore

“Lungo la frontiera del Fortore” è il titolo del libro di Antonio Antonetti che verrà presentato a Lucera giovedì 6 novembre alle 19 al Circolo Unione di Lucera. Il testo analizza gli assetti istituzionali, insediativi e sociali tra il X e XI secolo”, con il sostegno dell’associazione Gens Capitanatae.

La serata prevede la partecipazione di Rosanna Alaggio, docente all’Università del Molise, e di Antonio Tagliente, dell’Università di Salerno, due studiosi di rilievo del panorama accademico italiano. Entrambi offriranno una riflessione sul lavoro di Antonetti, sottolineando l’importanza di un approccio scientifico rigoroso alla storia locale e la capacità del volume di restituire una visione ampia dei processi politici, istituzionali e sociali che interessarono il Mezzogiorno tra X e XI secolo.

L’autore dialogherà con i relatori e con il pubblico illustrando i principali temi della sua ricerca. Al centro del dibattito sarà il tema del confine, vero filo conduttore dell’opera, oggi più che mai al centro del confronto pubblico per le sue implicazioni politiche, sociali ed economiche. Viene annunciata come occasione di dialogo tra ricerca accademica e cultura del territorio, riportando al centro dell’attenzione un periodo poco conosciuto ma fondamentale per la storia della Capitanata.

