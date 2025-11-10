Arriva il liceo sportivo al Convitto Bonghi

La Giunta regionale ha varato il nuovo piano di dimensionamento scolastico della Puglia, in adempimento all’obbligo che aveva di provvedere entro lo scorso 31 ottobre. Il provvedimento è del giorno prima, e nell’occasione sono state introdotte integrazioni dell’offerta formativa nel settore della secondaria di secondo grado e una nuova programmazione triennale dei poli per l’infanzia, con l’istituzione di un altro a Vico del Gargano.

Per la provincia di Foggia, le novità in tutte sono cinque, e una riguarda in particolare Lucera, perché al Convitto Bonghi ci sarà l’attivazione del liceo scientifico a indirizzo sportivo (assieme all’Iiss “Maria Pia” di Taranto, mentre in Capitanata esiste da anni a Cerignola) che già opera con tre direttrici di tipo professionale, al fine di potenziare l’offerta formativa nei contesti caratterizzati da elevata dispersione scolastica. A questo si aggiunge che in città c’è già una sezione dedicata nella secondaria di primo grado “Manzoni-Radice”.

Da Via IV Novembre l’istanza indirizzata a Bari è rimasta strategicamente coperta e sconosciuta perfino all’ente Provincia che in effetti non ha espresso nemmeno un parere in merito, ed è stata motivata anche con la presenza all’interno della struttura (in qualità di convittori) di “un buon numero di studenti tesserati di società sportive di diverso livello del territorio, e quindi si profila il loro accompagnamento in maniera efficace del percorso formativo, così da approfondire lo studio delle scienze motorie e acquisire le competenze necessarie per trasferire al fenomeno sportivo, in tutte le sue articolazioni, le conoscenze e i linguaggi acquisiti attraverso le discipline scientifico-matematiche e socio-economiche”.

Le altre attivazioni consistono nell’introduzione del liceo musicale e coreutico nell’istituto “Del Giudice” di Rodi Garganico (e anche al “Don Tonino Bello” di Copertino), considerata la presenza sul posto della sezione distaccata del Conservatorio Giordano di Foggia. Questa iniziativa è stata richiesta direttamente dalla scuola ed è andata in porto nonostante il parere contrario di Palazzo Dogana, “per non rispondenza ai criteri per l'integrazione dell'offerta formativa”. Poi figurano un percorso triennale di formazione professionale finalizzato al conseguimento della qualifica di “Operatore agricolo" per l’istituto Einaudi di Foggia, mentre al Giannone di San Marco in Lamis parte un corso serale a indirizzo "Produzioni industriali e artigianato", e un altro infine al De Rogatis-Fioritto di San Nicandro nel settore dei servizi socio-sanitari, direttamente collegato a quello diurno già esistente.

Per il resto, è stata confermata la buona notizia risalente a luglio scorso, visto che il ministero aveva approvato il decreto con cui la Puglia era esclusa dall’obbligo di ridurre ancora il numero di autonomie, e quindi per l’anno scolastico 2026/27 resteranno 565 sedi scolastiche, scongiurando la soppressione di altre 8 com’era nelle previsioni. I tagli già effettuati nelle ultime annualità erano stati comunque 60.

L’assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo aveva già esultato, spiegando che il ministero aveva aggiornato il famoso decreto n.127/2023, introducendo un’analisi demografica molto più accurata, fondata su dati Istat aggiornati, i quali avevano mostrato un minor calo della popolazione studentesca rispetto alle previsioni. La variazione ha reso così necessario aggiornare il contingente organico, per rispondere adeguatamente alle nuove dinamiche demografiche e garantire una distribuzione più equa delle risorse sul territorio. Addirittura è stato registrato un lieve incremento del numero di iscritti nelle scuole pugliesi per l’anno scolastico 2025/26, che raggiunge una popolazione di circa 506.053 studenti, pari a un aumento dello 0,4% rispetto ai 503.821 iscritti dell’anno precedente.

Riccardo Zingaro