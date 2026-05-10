Sulla SP.109 si contano 11 morti in 21 anni

Sebbene gli ultimi dati sugli incidenti stradali in Puglia mostrino un’apparente diminuzione del fenomeno, nel territorio di Lucera e dintorni ci sono situazioni di grave e accertato pericolo, confermato proprio dai numeri e dalle statistiche. La tragedia del carabiniere Sebastiano Marrone, morto a novembre scorso sulla SP.109, aveva fatto rilanciare la questione del completamento della messa in sicurezza dell’ultimo tratto mancante dell’arteria che collega Lucera e San Severo. Chissà quanto casualmente, il militare aveva perso il controllo dell’auto di servizio proprio all’inizio dell’unico segmento non ancora allargato, cioè dal chilometro 5 al chilometro 10, partendo dal versante sanseverese.

Lo stanziamento di fondi reso noto negli ultimi giorni, ma atteso da oltre un anno, ha rilanciato la necessità quanto mai impellente di completare quel percorso di allargamento della carreggiata della strada che iniziò sostanzialmente oltre venti anni fa, visto che il caso mortale più eclatante avvenne il 3 gennaio 2005: quella sera non ci fu scampo per padre Paolo Novero, allora direttore dell’Opera San Giuseppe, e il suo collaboratore Mario Benincaso, diretti a San Marco in Lamis per un incontro educativo con i giovani. Quella disgrazia provocò un moto popolare di richiesta di adeguamento e che finora è consistito in due diversi step, conseguenze di altrettanti finanziamenti provinciali.

Nel corso di questi ultimi ventuno anni, le vittime accertate sulla SP.109 sono state undici, a cui si aggiungono una trentina di incidenti con feriti, senza contare un altro paio di vittime sulla stessa arteria, ma sul tratto tra Lucera e Troia.

Verso San Severo, invece, il penultimo precedente risale a esattamente due anni fa, quando trovò la morte il 20enne ghanese Idris Sarè, travolto a piedi da un veicolo, il cui conducente non è stato mai identificato.

Andando indietro nel tempo, a luglio 2010, morì sul colpo una donna di 76 anni che viaggiava a bordo di un’auto in cui c’erano sei persone. Il veicolo finì la sua corsa contro una delle rotatorie, all’epoca ancora in costruzione.

Pochi giorni dopo fu la volta di un bambino di 5 anni, Antonio Ciarelli, investito da una macchina in transito dopo che il piccolo si avventurò a piedi sulla carreggiata in un tratto ufficialmente chiuso al traffico perché soggetto a rifacimento.

La mattina di Natale del 2011 perse la vita Michele Moffa di 73 anni, anch’egli uscito di strada con il suo mezzo.

A ottobre 2014 ancora una minorenne, Nicla Ricci di 14 anni di Rignano Garganico, fu investita da un’auto in transito mentre voleva attraversare la strada dopo essere scesa da un bus di linea.

Un frontale avvenuto a gennaio 2021 provocò invece la morte di altri due giovani amici, come Michele Di Canio di 20 anni e Michele Sgueo non ancora 18enne, i quali erano a bordo di una Fiat Punto.

Nel terribile agosto 2022, con cinque morti in pochi giorni della stesso mese, non ci fu scampo per Egidio Di Fiore di 66 anni, a bordo di un furgone in cui c’era anche il figlio che rimase gravemente ferito.

È soprattutto alla memoria di tutti loro che si deve una quanto mai doverosa e necessaria conclusione di un procedimento bagnato da fin troppo sangue innocente.

r.z.