Trasporto urbano, arrivano paline e pensiline

E’ tutto vero, ci sono gli atti che lo dimostrano: a distanza di quasi 15 anni dalla riattivazione (3 gennaio 2011) del servizio del trasporto pubblico locale, introdotto nuovamente dall’Amministrazione Dotoli e passato per le due di Antonio Tutolo, la Giunta Pitta ha approvato il progetto di pianificazione delle pensiline e paline delle fermate nel centro urbano.

In realtà l’appalto è scaduto nel 2020, ma è stato prorogato almeno fino alla fine dell’anno prossimo, sempre alla Fancy Tour che si occupa anche degli scuolabus e della consegna di acqua potabile nelle zone rurali.

Era sempre stato di dominio pubblico il fatto che il capitolato speciale prevedesse che tutte le fermate fossero attrezzate con paline e pensiline, “con oneri a cura del concessionario, con aggiornamento continuo e comunque ogni volta che varia il programma di esercizio delle informazioni sul servizio”. Nel 2023, inoltre, il Comune ha stabilito che la ditta ripristini tutte le paline delle fermate delle Linee 1 e 2 e installi ex novo paline alle fermate della Linea 4.

A febbraio di quest’anno, a Palazzo Mozzagrugno è stato depositato il progetto redatto dal geometra Alessandro De Masi di San Bartolomeo in Galdo che nel frattempo ha superato positivamente tutte le valutazioni tecniche in materia di urbanistica, paesaggio e assetto idrogeologico, adempimenti propedeutici al via libera ora arrivato in via definitiva e che dovrebbe portare a un efficace “aggiornamento” del sistema di fermate in città.

Nel dettaglio, è prevista l’installazione di 69 paline, tra nuove e in sostituzione di quelle esistenti, dotate di Qr code sul palo, così da poter accedere tramite smartphone alla piattaforma digitale con gli orari di percorrenza in tempo reale e le relative tratte, oltre alla realizzazione di due nuove pensiline con panchine ubicate in Via Carmine Vecchio 33 e in fondo a Viale Dante, nei pressi del cimitero.

r.z.

Il dettaglio delle ubicazioni delle fermate e relative paline

Linea 1 - Capolinea Stazione, Via Pasubio 94, Via Pasubio 56, Via Appulo Sannitica 34, Via Appulo Sannitica 10, Via a Porta Croce 41, Via Bari 10, Via Napoli 49, Via Fiorelli 4, Viale Lastaria 1, Viale Dante 1, Viale Dante 63, Viale Dante Cimitero, Via San Severo 46, Via San Severo 2, Viale de Peppo Serena 44, Viale de Peppo Serena 224, Via delle Porte Antiche 5, Via delle Porte 1, Via Folliero 1, Via La Cava 5, Via Campanile 64, Via Carmine Vecchio 33, Viale Michelangelo 326, Viale Michelangelo 256, Viale Scarano 75, Viale Raffaello Scuola, Viale Michelangelo 2, Via Montesanto angolo Via Tiziano, Capolinea Stazione

Linea 2 - Capolinea Stazione, Via Montesanto angolo Via Tiziano, Viale Michelangelo 2, Viale Raffaello Scuola, Viale Scarano 75, Viale Michelangelo 256, Viale Michelangelo 326, Via Carmine Vecchio 48, Via Campanile 73, Via La Cava 5, Via Folliero 1, Via a Porta Foggia Supermercato, Via a Porta Foggia 108, Via a Porta Foggia 64, Piazza Di Vagno 2, Via Vittorio Veneto 63, Via a Porta Croce 41, Via Bari 10, Via Napoli 49, Viale Moro 39, Viale Moro 57, Viale Moro 103, Via Napoleone Battaglia 41, Via Napoleone Battaglia 93, Via Napoleone Battaglia 141, Piazza Di Vagno 2, Via Vittorio Veneto 63, Via Appulo Sannitica 11, Via Appulo Sannitica 101, Via Pasubio 59, Via Pasubio 137, Via Montello 2, Capolinea Stazione

Linea 4 - Capolinea Stazione, Piazza del Popolo 23, Via a Porta Croce 41, Via Bari 10, Via Roma 19, Via Roma 91, Via Mazzini 109, Piazza Cuomo Castello, Via Martiri di Portella Ginestra 1, Via Firenze 30 Ufficio Postale, Via Napoli 49, Piazza Tribunali, Viale Moro 57, Viale Moro 103, Viale Augusto 1, Viale Augusto 99, Via Follieri 48, Via a Porta Foggia 64, Via Di Pierno 8, Viale Scarano 75, Viale Canova 2, Viale Leonardo da Vinci 92, Capolinea Stazione

Linea scolastica Andata - Capolinea Stazione, Via Tiziano 3, Viale Leonardo da Vinci 77, Via del Perugino 1, Via del Perugino 77, Via Carmine Vecchio 48, Via Campanile 73, Via Campanile 83, Via Montale 9, Via a Porta Foggia 186, Via Folliero 1, Via La Cava 5, Via Campanile 64, Via Campanile 30, Viale Dante 6, Viale Moro 57, Viale Moro 103, Via Napoleone Battaglia 41, Via Napoleone Battaglia 93, Via Napoleone Battaglia 141, Piazza Di Vagno 2, Via Vittorio Veneto 63, Viale Ferrovia 19, Viale Ferrovia 21, Capolinea Stazione

Linea scolastica Ritorno - Capolinea Stazione, Via Bari 10, Via Napoli 49, Via Fiorelli 4, Viale Lastaria 1, Viale Dante 1, Viale Dante 63, Viale Dante Cimitero, Viale delle Porte Antiche 5, Viale delle Porte Antiche 1, Via Campanile 9, Via Campanile 73, Via Campanile 83, Via Montale 9, Via a Porta Foggia 186, Via Folliero 1, Via La Cava 5, Via Campanile 64, Via Carmine Vecchio 33, Via del Perugino 82, Via del Perugino 22, Viale Leonardo da Vinci 92, Via Tiziano 8, Capolinea Stazione.