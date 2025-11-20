La polemica viaggia sullo scuolabus

Sono state 63 le domande presentate per tempo al Comune di Lucera per accedere al servizio di trasporto scolastico per gli alunni di qualsiasi ordine e grado, residenti nelle zone rurali del territorio cittadino.

Di queste, solo 44 sono state effettivamente accettate, altre 4 sono state ammesse con riserva di disponibilità di posti perché si tratta di ragazzi con età superiore ai 16 anni, mentre tutte le altre sono state respinte per svariate motivazioni: 9 per una distanza dal centro abitato inferiore ai 3 chilometri dall’abitazione dichiarata, 3 per appartenenze a Comuni che non hanno siglato un protocollo d’intesa con Palazzo Mozzagrugno, così da accollarsi i relativi costi, e le ultime 3 perché non risultanti iscritti all’Anagrafe di Lucera.

Dopo il termine del 19 settembre entro cui andavano fatte le richieste, sono poi arrivate altre 7 istanze, e di queste sono state ammesse 4 e respinte 3, di cui una per residenza in centro città e altre 2 per mancanza dei documenti di identità e residenza anagrafica.

E proprio intorno ai 5 bambini per i quali non è ancora possibile una registrazione formale negli elenchi comunali, si è scatenata una polemica a distanza, di carattere amministrativo, politico e c’è chi dice anche elettorale. A innescarla sono state la consigliera comunale Rossella Travaglio e l’ex assessore alla Pubblica Istruzione Maria Barbaro. La prima è recentemente passata in minoranza per solidarietà con la seconda che ad agosto scorso è stata rimossa dalla Giunta dal sindaco Giuseppe Pitta. Qualche giorno fa, con modalità diverse, hanno sollevato il problema, evidenziando che il risultato di quel procedimento abbia comportato l’impossibilità per i piccoli di frequentare la scuola, invocando il diritto all’istruzione come preminente su tutto il resto delle problematiche. Nell’occasione si sono vantate di essere state in grado di risolvere il problema nello scorso anno scolastico per almeno i due inseriti in una classe dell’istituto Bozzini-Fasani, senza aver però spiegato come, perché la soluzione sarebbe stata utile per consentire materialmente la regolare salita sullo scuolabus.

Sulla vicenda si è poi pronunciato lo stesso sindaco, attraverso una replica durissima, forse mai prima d’ora con toni così perentori: “Affermazioni di tale gravità impongono l'obbligo di replicare nel merito e nel metodo – ha scritto in una nota - specificando in primo luogo che l’Amministrazione è intervenuta in modo confacente e tempestivo su ogni singolo caso. Un consigliere comunale ha comunque l’obbligo di acquisire preventivamente tutte le informazioni e la documentazione, così da esporre argomentazioni senza correre il rischio di prendere posizioni non rispondenti alla realtà dei fatti e degli atti, utilizzando parole ed espressioni fuori luogo e che costituiscono nocumento per l'ente che si rappresenta nella qualità di eletto dal popolo, a prescindere dall'appartenenza politica del momento. Si tratta di esternazioni inesatte e fuorvianti e che invece dovrebbero essere diffuse con estrema attenzione, anche perché provenienti da persona teoricamente qualificata e in possesso di tutti gli strumenti per verificare, prima di esprimersi, la loro veridicità. Siccome anche altri attori della politica locale sono scaduti in una inopportuna campagna elettorale a danno della collettività non informata del caso, è evidente la circostanza strumentale, ancora di più se tutto ciò parte di chi è impegnata in prima persona con una propria candidatura alle Regionali (Travaglio, ndr), specie se vengono sollevati addirittura profili di natura penale paventati senza alcun fondamento”.

r.z.