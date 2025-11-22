Carta di Fiorentino: 50 associazioni contro l’eolico

Cinquanta associazioni operanti nella provincia di Foggia si sono messe insieme per redigere e firmare la “Carta di Fiorentino”, un documento che si vuole porre come strumento di tutela e salvaguardia dell’ambiente, della storia e dell’economia provinciale e regionale, in linea di massima non contro le energie rinnovabili ma contro l’uso indiscriminato e poco trasparente di consumo di suolo e lagune per l’installazione dei relativi impianti.

Il sottotitolo dell’intesa spiega ancora meglio: “Per la Capitanata, per la Puglia, per il Sud. Per salvare il salvabile, dopo 25 anni d’indiscriminata colonizzazione delle energie pulite”.

E la denominazione non è casuale, perché richiama una delle questioni più dibattute (e contestate) degli ultimi anni, cioè il progetto del parco eolico “La Fenice” e distribuito sui territori di Lucera, San Severo, Torremaggiore, Pietramontecorvino e Castelnuovo. La particolarità della proposta industriale presentata al ministero dalla milanese Nva Fenice è soprattutto quella di aver individuato la collocazione di alcuni dei 51 aerogeneratori (capaci di una potenza totale di 367 megawatt, quindi candidato a essere attualmente il più produttivo d’Italia) molto vicini al castello di Lucera e al sito federiciano di Castel Fiorentino, a ridosso della fascia di rispetto di 3 chilometri prevista dalle norme attuali.

“La provincia di Foggia è l’emblema della più grande speculazione territoriale dopo quella edilizia degli anni Sessanta – hanno spiegato i promotori – e qui si è consumata, ed è incredibilmente in atto, un’alterazione spropositata, imponente, del territorio ad opera di impianti energetici da fonti rinnovabile e relative opere accessorie, totalmente avulsa da qualsivoglia pianificazione e orfana di attenzione politica. Un’alterazione le cui metastasi si sono allargate e stanno compromettendo aree vastissime della celebrata ruralità del Mezzogiorno, ridotta sempre più a mero ricettacolo per questi impianti industriali. La Carta vuole riconoscersi nel nostro amore identitario ed è l’ennesimo atto di accusa contro l’inondazione massiva e caotica di progetti energetici che non si è mai fermata e contro la pessima gestione delle procedure autorizzative. Ma vuole essere anche proposta e interrogazione alla politica, alle amministrazioni, alle comunità, in vista dell’imminente identificazione delle aree ‘idonee’ e ‘non idonee’ all’insediamento di ulteriori impianti, finalizzati agli obiettivi di potenza da rinnovabile al 2030. Nel territorio della provincia di Foggia, la Capitanata, e in Puglia, confluiscono richieste di autorizzazione per impianti sottoposte a procedimenti di competenza ministeriale, poi regionale ma delegata alle Province, poi comunale con semplice comunicazione in regime di edilizia libera. Riguardano piccole potenze che però in Puglia, grazie alla legge 37/2023, sono state improvvidamente elevate a soglie fino a 1 megawatt per l’eolico sui terreni agricoli. Inoltre, nelle more delle nuove norme nazionali in arrivo, in via transitoria sono individuate talune ‘aree idonee’ in cui poter realizzare con la procedura semplificata anche grandi impianti. Pur in presenza di pareri negativi delle Soprintendenze o della Regione stessa, il Consiglio dei Ministri può imporre comunque le autorizzazioni ambientali. È accaduto sistematicamente, ancora una volta, per la provincia di Foggia a novembre 2024”.

r.z.