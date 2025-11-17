Sinistra Italiana tra Aree Interne e Magna Capitana

Questa mattina la deputata Elisabetta Piccolotti, insieme ad Antonio De Sabato, consigliere comunale di Foggia, e a Bruno Colavita, segretario cittadino di Sinistra Italiana, si è recata davanti alla Biblioteca provinciale “La Magna Capitana”, chiusa da diverso tempo e inspiegabilmente sottratta alla fruizione di studenti, ricercatori e cittadini.

“Parliamo del principale presidio culturale della Capitanata – hanno dichiarato i promotori dell’iniziativa - e continuare a tenerlo sbarrato è un danno enorme per tutta la comunità. A settembre avevamo ricevuto rassicurazioni formali dall’assessorato regionale alla Cultura, ma oggi dobbiamo prendere atto che la situazione non è affatto cambiata. La biblioteca continua a essere chiusa, senza una data certa per la riapertura e senza un’informazione trasparente sui ritardi del cantiere”.

Da qui l’annuncio dell’adesione alla manifestazione promossa dal Comitato per la Riapertura della Magna Capitana, che si terrà sabato 22 novembre alle 17:30.

“Alla luce di quanto sta accadendo – ha aggiunto De Sabato – chiediamo due impegni immediati al candidato presidente della Regione Antonio Decaro: inserire la sua riapertura tra le priorità dei primi 100 giorni di governo, perché per quanto ci risulta, esistono tutte le condizioni tecniche perché questo avvenga senza ulteriori indugi. E poi valutare la costituzione di una società in house regionale per la gestione dei poli bibliotecari e museali di tutta la Puglia, con il trasferimento del personale altamente qualificato oggi in carico a una società in house della Provincia di Brindisi, priva del necessario know-how specifico.

“La Magna Capitana è un simbolo – ha concluso Piccolotti – e la sua chiusura è la fotografia di un ritardo amministrativo che la Puglia non può più permettersi. Noi continueremo a sostenere questa battaglia fino alla riapertura definitiva Foggia e la Capitanata meritano risposte, non scuse”.

E la stessa parlamentare, oggi pomeriggio alle 18.30, sarà a Bovino per parlare del futuro delle Aree Interne, in un incontro allestito dalla sindaca Stefania Russo, con la presentazione di proposte in materia di scuola, sanità e servizi “contro il killeraggio del Governo”.

