Biagio Antonacci in 10 date all’anfiteatro

Biagio Antonacci tornerà a esibirsi dal vivo l’anno prossimo e poco fa ha annunciato 40 concerti “Unplugged” in quattro location straordinarie, tra cui l’anfiteatro romano di Lucera.

Si tratta di un progetto live esclusivo, pensato in una versione più intima e raffinata, accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, e che è previsto anche in Sicilia al Teatro Greco di Tindari, all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e al Teatro Grande di Pompei.

Per Lucera le date sono quelle di 21-22-24-25-26-28-29-31 luglio e 1-2 agosto.

Mai prima d’ora un artista, italiano o internazionale, si era esibito per così tante date consecutive in luoghi di tale valore artistico e architettonico, celebrando la musica in luoghi di bellezza autentica, in cornici che uniscono arte e storia con la voce inconfondibile di uno degli artisti più amati della scena italiana.

Red.