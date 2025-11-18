Acqua e (forse) soldi nel 'tubone' tra Puglia e Molise

Stamattina al Consorzio per la Bonifica della Capitanata il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra ha fatto un annuncio che in tanti, da tempo, aspettavano: “Il collegamento tra la diga molisana del Liscione e quella pugliese di Occhito si farà, i fondi ci sono, non tutti, e quindi dalla Regione attendiamo un contributo”.

Del cosiddetto “tubone” si parla da anni come una delle soluzioni più efficaci per contrastare la crisi idrica e il Governo Meloni, per bocca del suo esponente, ha manifestato l’intenzione di assicurare la sua realizzazione, al di là degli accordi reali ed esistenti tra le due regioni che si parlano mal volentieri e ora oltre confine vorrebbero pure rivederli.

Comunque sia, i 190 milioni di euro inizialmente circolati per l’opera sono già diventati 120-130, per cui sarebbe necessaria un’aggiunta tutta pugliese che ha l’interesse maggiore nella vicenda.

Naturalmente, è subito partita la processione di dichiarazioni di esultanza o dissenso, con sullo sfondo l’immancabile campagna elettorale, considerato che pure la data della comunicazione non è parsa casuale.

Da una parte si sono schierati le organizzazioni di categoria come Coldiretti e Confagricoltura, assieme al deputato di Fratelli d’Italia Giandonato a Salandra, mentre i due candidati meloniani di punta, Giannicola De Leonardis e Nicola Gatta, hanno presenziato attivamente all’incontro in Corso Roma dove il presidente del Consorzio, Giuseppe De Filippo, ha fatto da padrone di casa, anche perché destinatario potenziale delle risorse.

Dall’altra parte della barricata sono saliti invece la senatrice del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale, la quale ha rilasciato questa dichiarazione: “Fratelli d’Italia millanta stanziamenti e programmazioni di fatto inesistenti. Già in precedenza un’altra esponente aveva dato per imminente l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera, indicando tempistiche scadute da un pezzo. È cinico e disdicevole sfruttare le sofferenze di un territorio per raggranellare consensi in una competizione elettorale regionale nella quale la destra è in evidente difficoltà. La Pietra è venuto a parlarci di un imprecisato stanziamento in un altrettanto imprecisato Dpcm che è, neanche a dirlo, ‘in fase di bollinatura’ (ossia è privo di qualsiasi validità ed efficacia) e che comunque sarebbe, per sua stessa ammissione, insufficiente a coprire il costo dell’opera. E ci dice in modo veramente sfrontato che forse ci sarà la possibilità, ‘dopo le feste’ di porre mano alla progettazione. Un componente del governo nazionale dovrebbe essere maggiormente pensoso della dignità e della responsabilità connesse al suo incarico, senza prestarsi a queste messe in scene da piazzista”.

Anche il consigliere regionale Antonio Tutolo non si è sottratto, dopo essersi giò espresso nel recente passato contro annunci ritenuti farlocchi: “Oggi hanno dovuto ammettere ciò che ripeto da tempo: i famosi 190 milioni non sono mai esistiti. Il proclama del 17 luglio scorso era fasullo. Nessun inizio dei lavori a settembre, nessuna certezza. Solo notizie strombazzate e buttate in pasto ai cittadini pugliesi e molisani senza alcun fondamento. L’unica verità è che io avevo ragione su tutto. Posso dirlo senza ombra di smentita: hanno preso in giro la gente. L’annuncio dei ‘120-130 milioni per l’opera inseriti nei capitoli’, senza specificare quali, lascia più dubbi che certezze. Perché se i fondi ci sono davvero, specie dopo tutto il baccano che ho sollevato in questi anni, allora si indicano i capitoli e si dice la cifra precisa. Non si spara numeri a caso davanti alle telecamere. Giocano ancora con i numeri e i bisogni di questa terra. Siamo ancora ai ‘faremo’ e ai ‘finanzieremo’, passando da 190 a 130 milioni. L’unica somma certa, nero su bianco, sono i 9 milioni per la mera progettazione, e solo quella, della diga di Palazzo d’Ascoli. E anche su questo c’è chi ha letto male, sparando cifre inventate e gongolando inutilmente. Ecco perché a cinque giorni dalle elezioni c’è il timore che la fuffa aleggi sopra un problema serissimo per la Capitanata e il Basso Molise. Un dramma quotidiano per agricoltori, allevatori e aziende, che ormai incide persino sull’uso privato dell’acqua. Veniamo da mesi di annunci senza un euro vero e senza una goccia d’acqua in più. Se davvero arrivano i finanziamenti per la condotta del Liscione, io, che mi sono occupato di questa vicenda per anni e in beata solitudine, ne sarei felice e mi complimenterei con i protagonisti di questa (ennesima?!) svolta. Ma fino a quando non vedremo i capitoli e le cifre certe, resta solo l’ennesima promessa senza acqua. Vale il detto che ‘senza soldi non si cantano messe’”.

r.z.