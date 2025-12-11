Gas e petrolio sotto Lucera e dintorni

L’associazione Arci di Foggia ha fatto una ricerca molto interessante e decisamente emblematica sul quale sia il reale e crescente contributo che la Capitanata stia dando e soprattutto darà in termini di produzione di energia, non solo da fonti rinnovabili, da scarti agricoli ma anche fossili.

“Che la nostra terra, l’Antica Daunia, fosse anche un piccolo Texas grazie alla presenza sotterranea di idrocarburi solidi e liquidi era a conoscenza di pochi esperti del settore – ha fatto sapere il presidente Tonino Soldo – ma spulciando fonti ufficiali come l’apposito Bollettino di ottobre 2025, si scopre che la nostra provincia non vedrà solamente il proliferare di pannelli, aereo generatori e centrali varie ma anche di vari pozzi per estrarre gas e petrolio. Dopo la messa a riposo definitiva del Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) decisa con una sentenza del Tar Lazio, ora si potrà tornare a perforare alla grande, perché sono state assegnate oltre trenta licenze per nuove esplorazioni, tra cui anche in Puglia”.

Secondo quanti rilevato, solo nella provincia di Foggia sono stati concessi 3 permessi di ricerca per un totale di oltre 200 chilometri quadrati: due progetti sono di Aleanna, denominati ‘Sciascitiello’ nei Comuni di Deliceto, Rocchetta e Sant'Agata, e ‘Fontana Villanella’ nei Comuni di Alberona, Biccari, Casalvecchio, Castelnuovo, Motta, Pietra, Volturara e Volturino, e un altro di Apennine Energy, chiamato ‘Posta del Giudice’ a Casalvecchio, Castelnuovo, Lucera, Pietra, San Severo e Torremaggiore.

Poi figurano 5 concessioni di coltivazione in terraferma dei progetti per 171 chilometri quadrati: a Lucera di Gas Plus Italiana e Canoel Italia, a Masseria Grottavecchia, tra Molise Puglia, di Canoel Italia, Gas Plus Italiana, Energean Italy ed Irminio, a Tertiveri di Eni e Gas Plus Italiana, nei pressi del Torrente Celone di Rockhopper Civita ed Energean Italy e infine a Valle del Rovello.

E poi ci sono altre 6 concessioni di coltivazione cessate ma in attesa di ripristino minerario dell'area, per 670 chilomentri quadrati: a Candela di Eni - Energean Italy, a Masseria Acquasalsa di Gas Plus Italiana, Energean Italy, Canoel Italia, a Masseria Petrilli di Canoel Italia e Gas Plus Italiana, e altri tre di Eni, come Pecoraro, Sedia d’Orlando e Torrente Vulgano.

“Nel complesso oltre mille chilometri quadrati della nostra provincia sono interessati da perforazioni ed estrazione di gas e petrolio – ha aggiunto Soldo – e di fronte al rischio di queste nuove trivellazioni, che possono compromettere la sicurezza del territorio e delle comunità locali, ci aspettiamo risposte concrete da parte degli enti locali, come lo stop immediato a nuove estrazioni di idrocarburi in mare e a terra, l’eliminazione dei sussidi ambientali dannosi, una legge che vieti l’uso dell’airgun per le prospezioni, un piano energetico nazionale per il clima e l’energia che punti alla decarbonizzazione dell’economia e a un futuro rinnovabile. Ci aspettiamo più coerenza e fatti concreti sulla lotta ai cambiamenti climatici”.

r.z.