Capitanata pessima per la qualità della vita

Il quotidiano Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università “La Sapienza”, hanno presentato la 27esima edizione dell’Indagine annuale sulla qualità della vita 2025.

Si tratta della fotografia nazionale che ha suddiviso le 107 province in cinque raggruppamenti (Mediterraneo, Francigena, Adriatico, Padania, Metropoli) così da andare più nel dettaglio delle specificità territoriali e poi analizzate per nove aree tematiche, cioè affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, e infine turismo, intrattenimento e cultura.

La Capitanata è nuovamente finita sul podio delle prestazioni peggiori fornite in soli dodici mesi, perché passata dalla posizione 93 alla 104. Sono riuscite a fare peggio solo Pordenone (dalla 9 alla 23) e Gorizia (dalla 26 alla 52), comunque quindi nella prima meta della graduatoria generale. Dietro Foggia ci sono solo Reggio Calabria, Crotone e Caltanissetta.

Le positività

Tra le decine di pagine con numeri, cifre e tabelle, in realtà ci sono un paio di elementi di positività. Foggia è addirittura al 13esimo posto italiano per il suo Sistema salute, prima in Puglia, sebbene in discesa dalla posizione 9 del 2024. In questo capitolo figurano diverse indicatori come i posti letto in reparti specialistici, la dotazione di grandi apparecchiature diagnostiche, e da quest’anno ci sono anche l’attività ospedaliera e la sua attrattività (tasso di ospedalizzazione, quello di utilizzo, l’indice ponderato di case mix e la percentuale di posti letto in specialità ad elevata assistenza), cioè uno strumento che vuole misurare l’impatto della mobilità extraregionale. Ancona è la migliore in Italia, e dopo ci sono Catanzaro e Siena.

Un altro elemento incoraggiante è legato al capitolo Reati e sicurezza che però mal si concilia almeno parzialmente con quanto riferito dal Sole 24 Ore che (sulla base dei dati interforze del ministero dell’Interno) ha recentemente assegnato la leadership nazionale per i furti auto, il terzo posto gli omicidi compiuti, il quinto per l’usura e l’11esimo per le estorsioni, con un 26esimo generale negativo, al vertice della graduatoria regionale e sul podio del sud dietro solo a Napoli e Palermo.

A ogni modo, secondo Italia Oggi, Foggia guadagna 12 posizioni in un anno, passando dalla 98 alla 86, sulla base degli indicatori presi in considerazione come reati contro la persona e il patrimonio, gli omicidi tentati ed eseguiti, le lesioni e percosse, le violenze sessuali, i sequestri di persona, il traffico e spaccio di stupefacenti, scippi e borseggi, prostituzione, furti di auto e in appartamento, estorsioni, rapine, truffe e frodi informatiche. In questo settore, la migliore è Ascoli Piceno, e poi ci sono Oristano e Potenza, mentre in fondo ci sono tutte le grandi città del centro-nord.

Le negatività

Tutto il resto è un pianto o quasi, comunque non un trend incoraggiante su cui costruire teoremi di positività, specie in materia economica.

Affari e lavoro: Foggia è al 103 posto, in discesa di altre due posizioni. In questo settore vengono presi in considerazione il mercato occupazionale, le imprese, l’importo dei protesti per abitante e l’incidenza di startup e Pmi innovative. Bolzano si conferma al vertice da tre anni, e poi ci sono Firenze e Prato.

Nel settore Ambiente, va anche peggio con la posizione 105, ben 9 in meno rispetto al 2024. In questo caso vengono considerati inquinamento dell’aria, consumi idrici, raccolta rifiuti, veicoli circolanti, consumi energetici, piste ciclabili, estensione di pannelli fotovoltaici, trasporti e verde urbano. Anche qui svetta Bolzano, e poi ci sono Bologna e Bergamo.

Un altro crollo è quello per Reddito e ricchezza, come praticamente tutto il sud Italia, fatte salve 4-5 province che stanno solo leggermente meglio nella graduatoria. La posizione foggiana è la 103, addirittura 10 in meno in un solo anno. In questo caso, gli indicatori sono reddito pro capite, retribuzione media, per lavoratori e pensionati, valore degli immobili residenziali e costi degli affitti, variazione dei prezzi al consumo e sofferenze bancarie per i prestiti alle famiglie. Milano è ovviamente la migliore seguita da Bolzano e Firenze.

Niente da fare anche per Istruzione e Formazione, con la conferma della posizione 105, sulla base della partecipazione alla scuola dell’infanzia, attività di formazione permanente, percentuale di studenti in possesso di adeguate competenze numeriche e alfabetiche, diffusione di titoli di laurea o diploma di istruzione secondaria superiore. Bologna è ancora la migliore della categoria da tre anni, con Milano e Udine.

Lieve miglioramento per la Sicurezza sociale che passa dalla posizione 82 alla 80, in relazione a infortuni sul lavoro, decessi per tumore o incidenti stradali, morti per alcol e stupefacenti, suicidi, disoccupazione giovanile, reati a sfondo sessuale, affollamento carcerario e presenza di persone che non studiano, lavorano e si formano (Neet). La provincia migliore è Ascoli Piceno, e poi Lodi e Prato.

Per la Popolazione, la posizione è 57, quattro in meno rispetto a dodici mesi fa. In questo ambito, influiscono il tasso di mortalità, l’emigrazione e l’immigrazione, l’indice di dipendenza strutturale e per gli anziani con le vecchiaia, la speranza di vita alla nascita, il numero medio di figli per donna. Bolzano è al primo posto da undici anni, seguita da Trento e Brescia

Nel Turismo, infine, è compreso anche l’intrattenimento e la cultura, la posizione è 60, una in meno del 2024, grazie a indicatori come paesaggio e patrimonio, aree naturali, agriturismi, strutture espositive, tempo medio di permanenza e presenze turistiche, numero di spettacoli, spettatori e loro spesa media. Anche qui guida Bolzano, e poi Trieste e Rimini.

Riccardo Zingaro



