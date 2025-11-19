Scienza e cena spettacolo per Telethon

La città di Lucera conferma il suo impegno concreto e corale a sostegno della ricerca scientifica, con un calendario di eventi che unisce informazione, spettacolo e partecipazione. La Campagna Telethon 2025, promossa dal Centro Sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, prosegue infatti con due appuntamenti che uniscono informazione scientifica e partecipazione cittadina: un convegno e una cena spettacolo.

Giovedì 20 novembre, alle ore 19.00, al Circolo Unione, si terrà il convegno sulla ricerca per trovare una cura alle malattie genetiche rare organizzato in collaborazione con Telethon e Unitre Lucera. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire i progressi della medicina rigenerativa e per conoscere da vicino l’impegno della Fondazione Telethon.

Porteranno i saluti istituzionali Biagio Russo, referente del Comitato Telethon Lucera, e Silvio Di Pasqua, presidente del Circolo Unione. A introdurre i lavori sarà Giuseppe Lembo, medico clinico, presidente di Unitre Lucera.

Ospite della serata sarà Michele Santodirocco, direttore della Banca del Sangue cordonale della Regione Puglia, che illustrerà il tema “Plasma ricco di piastrine e gel piastrinico di sangue cordonale in medicina rigenerativa”.

“Questa è la seconda volta che organizziamo il convegno – ha spiegato Russo - e l'anno scorso abbiamo affrontato diversi argomenti, parlando anche di Telethon e del ruolo dei volontari. Quest’anno, invece, abbiamo scelto di dare maggiore spazio all’approfondimento scientifico, con una relazione unica e mirata. Il dottor Santodirocco concentrerà il suo intervento su un argomento specifico di grande interesse, offrendo un contributo prezioso alla conoscenza e alla ricerca”.

Sabato 29 novembre, alle ore 20.00, presso Hori – Balconata 2.0, si svolgerà la “Cena spettacolo” per la raccolta fondi a favore della ricerca. La serata sarà caratterizzata da momenti di intrattenimento e convivialità: si cenerà, si ballerà, si canterà, si reciterà e, soprattutto, si donerà.

Durante l’evento sarà presentata ufficialmente la Giuria della decima edizione di “Ballando con le Stelle – Telethon”. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 27 novembre, contattando il numero 333.1133133.

Il programma della Campagna Telethon proseguirà con altri appuntamenti di grande rilievo. Domenica 14 dicembre, al palasport si terrà proprio “Ballando”, con posti numerati e uno spettacolo ricco di sorprese. Mentre venerdì 20 dicembre le scuole elementari e medie della città saranno protagoniste della maratonina “Cammina e corri a donare”. Infine, tra gennaio e febbraio 2026, la raccolta fondi continuerà con tornei di padel e calcio che si svolgeranno al Centro Sportivo Casanova e uno di burraco al Convitto Bonghi.

I biglietti per tutte le iniziative, insieme ai gadget solidali e ai tradizionali cuori di cioccolato, sono disponibili presso la nuova sede Telethon in Via Bovio 1, punto di riferimento della campagna.

Red.