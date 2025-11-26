Il calendario dei carabinieri a Lucera

Il calendario storico dell’Arma dei Carabinieri per la prima volta nella sua lunga storia quasi centenaria (93 edizioni) vede la firma di un artista pugliese, in particolare del lucerino Gino Valeno, in arte Renè.

Dopo la sua presentazione della scorsa settimana a Roma, l’opera sarà proposta anche a Lucera, al Circolo Unione, giovedì 27 novembre alle 18.30.

Valeno è stato scelto come interprete di un’originale e apprezzata declinazione di Pop-Art italiana, e ha realizzato venti tavole che forniscono una visione quanto più ampia possibile del tema fornito dal Comando Generale per il calendario del 2026, ossia “Eroi del quotidiano”. E sono venute fuori immagini con una visione empatica e vitale, restituita sulla tela con la grande nettezza dei modelli ripresi dal vero e con la vivacità delle commistioni pop.

L’happening lucerino prevede la possibilità di acquistare copie originali del calendario, con l’intero ricavato che sarà devoluto in beneficenza all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri e all’ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari. Sarà presente l’artista, introdotto dalla editor e divulgatrice didattica Annalisa Molfetta, il comandante della locale Compagnia, il capitano Federico Di Giovanleonardo, e Giacomo Calabria, presidente della sezione lucerina dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

r.z.

