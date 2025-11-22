Elezioni Regionali: chi, come, dove e quando

Le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Puglia si terranno domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 14 alle 15. A Lucera i cittadini aventi diritto al voto sono 26.978.

Dal Comune hanno fatto sapere che sono nuovamente variate le sedi di quattro sezioni elettorali. In particolare, le numero 21, 22, 23 e 24 sono state spostate dal plesso scolastico Tommasone di Piazza Matteotti al plesso scolastico Dante Alighieri nell’omonima strada.

Tutte le altre sono confermate nelle precedenti collocazioni: 1-2-3-4-6-7-16 in Piazza Di Vagno; 5-33 in Via Campanile; 12-13–14-15 in Via Pasubio; 8-9-10-11 in Viale Raffaello; 29-30-31-32 in Via Corrado; 17-18-19-20 in Viale Libertà; 25-26-27-28 in Viale Dante.

Elenco presidenti di seggio: 1 Napolitanο Τiziana, 2 Barbaro Maria, 3 Cesarini Lucio, 4 Di Giovine Simona, 5 Sambero Rosa, 6 Ventrella Stefania, 7 Scrocco Αntonio, 8 Bernardi Marco, 9 Finamore Stefano, 10 D'Andrea Cristina, 11 Ferrante Angela, 12 Tolve Giuseppe, 13 Sorrentinο Valeria, 14 Cardillo Lucia, 15 Pittari Alessio, 16 Catapanο Danilo, 17 Roberto Leonardo, 18 Colucci Roberto, 19 Netti Laura, 20 Iannantuoni Raffaele, 20 Tangro Marisa, 21 De Sabato Antonella, 22 Clemente Maria Cristina, 23 Abate Fabrizio, 24 De Troia Francesca, 25 Quitadamo Roberta, 26 Colomba Luigi, 27 Zoppicante Mario, 28 Spinnato Grazia, 29 De Mare Cinzia, 30 Paglione Luca, 31 Albano Alessandra, 32 Sasso Saverio, 33 D'Aloia Veronica.

L'elenco degli scrutatori è invece reperibile a questo link.

La scheda consegnata all’elettore sarà di colore verde. Essa reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o del gruppo di liste cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può:

- votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul relativo contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato;

- votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

- votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno;

- votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste allo stesso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

L'elettore può inoltre esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al Consiglio regionale presenti nella lista da lui votata, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati sulle apposite righe poste a fianco del relativo contrassegno.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

In Puglia il sistema di voto è proporzionale a turno unico, con elezione del candidato che ottiene anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari. Il Consiglio regionale della Puglia è composto da 50 consiglieri più il presidente. La ripartizione tra gli schieramenti è dettata dalle percentuali di consensi ottenuti dai candidati leader, fino a un massimo di 29 per quello vincitore.

Per votare occorre esibire alla sezione elettorale in cui si è iscritti un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l’ha smarrita può richiederla all’ufficio comunale in Via IV Novembre 49 che sarà aperto durante tutto l’orario di votazione.

Red.