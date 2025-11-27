A Roseto e Celle 'riparte' il Natale

A Roseto Valfortore il Natale da qualche anno a questa parte arriva prima: l’inaugurazione del “Mondo Magico degli Elfi e delle Fiabe” è in programma domenica 30 novembre. Un’intera giornata dedicata allo stupore, alla fantasia e allo spirito natalizio, pensata per grandi e piccoli.

Il ritrovo è fissato in piazza alle 18 e come da tradizione ci sarà l’accensione delle luminarie, un momento sempre molto atteso che sarà arricchito dalla parata delle mascotte, insieme agli immancabili elfi e ai personaggi della Casa degli Elfi. A sfilare tra le vie del borgo ci saranno alcuni dei personaggi più amati dai bambini: Elsa di Frozen, Biancaneve, Cenerentola e molti altri protagonisti delle fiabe che accompagneranno i visitatori lungo il suggestivo centro storico fino a raggiungere l’anfiteatro comunale, dove il pubblico potrà assistere a una proiezione speciale sul bosco Vetruscelli, pensata per valorizzare uno dei luoghi più simbolici del territorio. Successivamente, tutti alla Casa degli Elfi dove ad attendere i visitatori ci sarà uno spettacolo di videomapping sulla parete dell’edificio e il momento solenne della cerimonia di inizio delle attività del periodo. La festa continuerà poi nuovamente in piazza, grazie all’animazione musicale, mentre gli elfi distribuiranno caramelle a tutti i bambini. Giochi, intrattenimento e tanta allegria renderanno questa serata il perfetto inizio del periodo natalizio rosetano.

Anche a Celle San Vito le attività partiranno domenica 30 novembre dalle 17.30, quando si terrà l’accensione degli addobbi luminosi, ancora una volta a risparmio energetico. E ogni installazione, per il paese più piccolo della Puglia, rappresenta un simbolo speranza e buon auspicio per una comunità che continua a lottare per costruire il proprio avvenire. Saranno addobbati gli ingressi delle case, le caratteristiche scale di pietra che conducono alle abitazioni, gli archi del paese, l’ufficio postale, l’ingresso del Municipio, il presepe popolare permanente, le piazze e le vie del borgo. Nell’occasione verrà offerta ai visitatori la degustazione di prodotti tipici. La giornata inizierà alle 10 con una passeggiata in montagna alla scoperta del patrimonio boschivo (informazioni e prenotazioni ai numeri 329.3153008 e 350.5183555. Anche quest’anno, in prossimità del Natale, l’amministrazione comunale provvederà alla consegna dei panettoni: uno per ogni famiglia del borgo. Una consuetudine nata per portare un piccolo dono anche alle persone più in là con gli anni, per scambiarsi gli auguri e avere un ulteriore momento di socialità, incontrando anche i cellesi che sono tornati nel loro paese natìo per stare con parenti e amici.

