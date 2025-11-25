Il focus di Telethon Lucera sulla medicina rigenerativa

Le malattie rare sono una sfida avvincente e nobile per la medicina moderna, che ha bisogno di fondi per la ricerca. Lo ha sottolineato Michele Santodirocco, direttore della Banca del Sangue cordonale della Regione Puglia, venerdì scorso, al Circolo Unione di Lucera, davanti a un pubblico numeroso e attento in occasione del secondo convegno sulla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento ha aperto la Campagna Telethon 2025 promossa dal Centro Sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, e si è svolto in collaborazione con Telethon e Unitre Lucera.

Santodirocco ha illustrato i progressi compiuti dai ricercatori nel campo della medicina rigenerativa negli ultimi decenni, mostrando i risultati concreti ottenuti attraverso l’utilizzo di gel piastrinici e altre terapie cellulari, evidenziando come queste tecniche possano migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie rare.

“La cura delle malattie rare è difficile – ha spiegato a Luceraweb – perché il paziente deve affrontare lunghi percorsi prima di arrivare a una diagnosi e a un trattamento personalizzato. Investire nella ricerca non significa curare poche persone, ma costruire una società più inclusiva e solidale”.

In Italia, si stima che oltre 2 milioni di persone soffrano di malattie rare, di cui circa il 72% ha origine genetica. La maggior parte colpisce bambini, con un’incidenza di circa 20 casi su 10.000 abitanti. Ogni anno vengono segnalati circa 19.000 nuovi casi, soprattutto legati al sistema nervoso, alle ghiandole endocrine e al metabolismo.

Il ricercatore ha citato, tra gli esempi, l’applicazione del gel piastrinico nella cura delle ulcere provocate dall’epidermolisi bollosa, una malattia rara che colpisce soprattutto i bambini, e ha ricordato le nuove prospettive di utilizzo in ambito ginecologico, ortopedico e persino tricologico.