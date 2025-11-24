Regionali: affluenza finale e spoglio partito

Si sono chiuse le urne in tutta Lucera dove è iniziato lo spoglio delle schede per le elezioni Regionali. L'affluenza ai seggi ha fatto registrare il 42,38%, dato che rappresenta il nuovo minimo storico dopo il 64,56% di cinque anni fa, quando però si votò anche per Comunali e il Referendum.

Tra ieri e oggi i votanti totali sono stati 11.433 sui 26.978 aventi diritto, con una percentuale che è la più alta tra tutti i grandi centri della provincia di Foggia dove la performance è stata del 38,61%, mentre in Puglia del 41,83%. Il Comune di Capitanata dove si è votato di più è stato Candela con il 62,03%, mentre quello con i seggi più deserti è stato Roseto con il 13,46%.



In città la sezione 33 è stata quella più frequentata, la 32 quella con meno elettori.

r.z.