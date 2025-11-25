Regionali: Tutolo rieletto e il resto del Consiglio

Sono arrivati nella notte i risultati definitivi e ufficiali delle elezioni Regionali pugliesi in relazione ai consiglieri che siederanno per cinque anni in Via Gentile a Bari.

La notizia che interessa maggiormente Lucera riferisce che Antonio Tutolo (10.240 preferenze) l’abbia spuntata su Rosario Cusmai che si è fermato a 9.204. Nella stessa lista “Per la Puglia”, al terzo posto si è classificata Francesca Niro con 2.991.

Gli altri candidati lucerini non hanno brillato: Rossella Travaglio con Avanti Popolari ha totalizzato 111 voti al sesto posto su sette, Antonio De Sabato in Avs è arrivato a 1.948, primo della lista che però non ha raggiunto il quorum sufficiente.

Dall’altro lato, Antonio Buonavitacola anche lui sesto in Forza Italia con 783, mentre Mary Aquilino con Fratelli d’Italia ha raggiunto quota 487, comunque ultima della formazione di Fratelli d’Italia.

Nel resto del Consiglio, oltre al presidente della Giunta Antonio Decaro e al primo degli sconfitti Luigi Lobuono, ci saranno questi eletti suddivisi per lista, di cui dieci della provincia di Foggia:

Partito Democratico 14: Raffaele Piemontese, Rossella Falcone, Paolicelli, Vaccarella, Pagano, Ciliento, De Santis, Vurchio, Mattarelli, Lettori, Minerva, Capone, Pentassuglia, Borraccino.

Decaro Presidente 7: Giulio Scapato, Graziamaria Starace, Spaccavento, Rutigliano, Gioia, Miglietta, Fischetti.

Movimento 5 Stelle: Rosa Barone, La Ghezza, Casili, Angolano.

Per la Puglia 4: Antonio Tutolo, Tammacco, Passero, Leo.

Fratelli d’Italia 11: Nicola Gatta, Giannicola De Leonardis, Scatigna, Spina, Ferri, Caroli, Scianaro,, Pagliaro, Basile, Perrini, Vietri.

Forza Italia 5: Paolo Dell’Erba, Minuto, Lanotte, Mazzotta, Di Cuia.

Lega 4: Napoleone Cera, Romito De Blasi, Scalera.

r.z.